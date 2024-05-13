AVerMedia AVT-C875 キャプチャーデバイス

商品の詳細

☆品物状態

◇本体→ややキズ汚れ有り

◇付属品→画像の物が全て



◇動作品



◇PCパーツや周辺機器には相性があり、全ての方の環境での動作の保証は出来ません。

そこの所をご了承の上ご検討下さい。



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是非ソチラの方もご覧下さい☆☆☆