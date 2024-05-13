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ハイセンス 液晶テレビ
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￥2729税込
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商品の詳細
HISENSEHS24K300
使用しなくなったため出品します。
擦り傷がありません。
アンテナ線と純正リモコンも付属します。
地デジが問題なく移ることも確認済みです。
箱は付いてます。
BS/CSチューナ有無:BS/110°CSデジタル兼用チューナ
HIGHDYN.RANGE_ST:NOHDR
LEDバックライト有
LED種類:エッジライトLED
NETFLIX:NONETFLIX
WEBCONTENTACC:NOWEBCONTENT
color:BLACK
アスペクト比:16:9
イーサネット端子有
ディスプレイタイプ:LCD(液晶)
ハイビジョン対応:ハイビジョン
地上波デジタルチューナ有無数:地上D2チューナ有
外付けHDD対応有
多段階評価2011カラーTV:3
多段階評価2014カラーTV:2
画素数クラス別(横):1024−1366
画素数クラス別(縦):720−1024
画面サイズ・クラス別3:21−26インチ未満
画面サイズ・クラス別4:24インチ
省エネ基準目標年度:2012年度
電源タイプ:ACタイプ
高速液晶表示:60ヘルツ
#Hisense
#HISENSE
カラー···ブラック
使用しなくなったため出品します。
擦り傷がありません。
アンテナ線と純正リモコンも付属します。
地デジが問題なく移ることも確認済みです。
箱は付いてます。
BS/CSチューナ有無:BS/110°CSデジタル兼用チューナ
HIGHDYN.RANGE_ST:NOHDR
LEDバックライト有
LED種類:エッジライトLED
NETFLIX:NONETFLIX
WEBCONTENTACC:NOWEBCONTENT
color:BLACK
アスペクト比:16:9
イーサネット端子有
ディスプレイタイプ:LCD(液晶)
ハイビジョン対応:ハイビジョン
地上波デジタルチューナ有無数:地上D2チューナ有
外付けHDD対応有
多段階評価2011カラーTV:3
多段階評価2014カラーTV:2
画素数クラス別(横):1024−1366
画素数クラス別(縦):720−1024
画面サイズ・クラス別3:21−26インチ未満
画面サイズ・クラス別4:24インチ
省エネ基準目標年度:2012年度
電源タイプ:ACタイプ
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商品の説明
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