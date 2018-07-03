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Crucial MX500 SSD 1TB 2.5インチ #1

Hspoon

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Crucial MX500 SSD 1TB 2.5インチ #1
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商品の詳細

CrucialSSDになります。
モデルはMX500、容量は1TBです。

取り外し直前まで正常に動作しておりエラーはありません。
使用状況はCrystalDiskInfo情報をご参照下さい。

メーカー：Crucial
シリーズ：MX500
型番：CT1000MX500SSD1
SSD容量：1TB
フォームファクタ：2.5inch
インタフェース：SATA

ストレージ...SSD

商品の説明

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