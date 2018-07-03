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Crucial MX500 SSD 1TB 2.5インチ #1
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商品の詳細
CrucialSSDになります。
モデルはMX500、容量は1TBです。
取り外し直前まで正常に動作しておりエラーはありません。
使用状況はCrystalDiskInfo情報をご参照下さい。
メーカー：Crucial
シリーズ：MX500
型番：CT1000MX500SSD1
SSD容量：1TB
フォームファクタ：2.5inch
インタフェース：SATA
ストレージ...SSD
モデルはMX500、容量は1TBです。
取り外し直前まで正常に動作しておりエラーはありません。
使用状況はCrystalDiskInfo情報をご参照下さい。
メーカー：Crucial
シリーズ：MX500
型番：CT1000MX500SSD1
SSD容量：1TB
フォームファクタ：2.5inch
インタフェース：SATA
ストレージ...SSD
商品の説明
Crucial Crucial 3D NAND TLC SATA 2.5inch SSD MX500シリーズ 1.0TB CT1000MX500SSD1JP
Crucial クルーシャル SSD 500GB MX500 SATA3 内蔵2.5インチ 7mm CT500MX500SSD1 7mmから9.5ｍｍへの変換スペーサー付き [並行輸入品]
Crucial Crucial 3D NAND TLC SATA 2.5inch SSD MX500シリーズ 1.0TB CT1000MX500SSD1JP
Crucial 3D NAND TLC SATA 2.5inch SSD MX500シリーズ 500GB CT500MX500SSD1JP
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