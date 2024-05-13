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値下げLogicool GPRO ゲーミングキーボード G-PKB-002LNd
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商品の詳細
LogicoolGPROゲーミングキーボード
▪️購入時期→2022年12月
▪️購入価格→¥12,700
▪️使用頻度少なく美品
▪️テンキーレス
▪️GXスイッチリニア（赤軸）
▪️有線メカニカルキーボード静音日本語配列▪️LIGHTSYNCRGB着脱式ケーブル
▪️G-PKB-002LNd
#Logicool
▪️購入時期→2022年12月
▪️購入価格→¥12,700
▪️使用頻度少なく美品
▪️テンキーレス
▪️GXスイッチリニア（赤軸）
▪️有線メカニカルキーボード静音日本語配列▪️LIGHTSYNCRGB着脱式ケーブル
▪️G-PKB-002LNd
#Logicool
商品の説明
Logicool G-PKB-002-
Logicool テンキーレスキーボード G-PKB-002CK - www.revistamototec.com
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