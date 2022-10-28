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ASROCK Intel ARC A750 8GB CHALLENGER
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￥9460税込
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商品の詳細
種類...グラフィックボード
2023年7月8日購入し約1月使用の中古品です。OCなどの負荷掛かる事はしていません。購入証明お付けします。
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商品の説明
ASRock > Intel Arc A750 Challenger D 8GB OC
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