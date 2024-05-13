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新古品 パロマ 給湯器 FH-E2421SAWL 22年製 24号 都市ガス

パロマ

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新古品 パロマ 給湯器 FH-E2421SAWL 22年製 24号 都市ガス
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商品の詳細

C1127
【Paloma/パロマ給湯器FH-E2421SAWL】

商品名：ガスふろ給湯器（給湯＋追焚）
メーカー：Paloma/パロマ
型番：FH-E2421SAWL
年式：2022年製
号数：24号

●都市ガス
●オートタイプ
●エコジョーズ
●屋外壁掛設置型
●壁面火災防止装置
●予約運転
●たし湯
●配管クリーン機能
●自動湯はり

状態他

こちらのお品物は設置新古品でございます
一度設置した為、水・ガスが通っておりますが実使用はしていないお品物でございます。
お品物にスレた傷がございます。お写真をご確認くださいませ。

付属品はお写真に写っているものが全てでございます。
元の箱はございません。

ご理解頂き、ご入札下さいます様よろしくお願い致します。

商品の説明

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