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新古品 パロマ 給湯器 FH-E2421SAWL 22年製 24号 都市ガス
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￥14100税込
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商品の詳細
C1127
【Paloma/パロマ給湯器FH-E2421SAWL】
商品名：ガスふろ給湯器（給湯＋追焚）
メーカー：Paloma/パロマ
型番：FH-E2421SAWL
年式：2022年製
号数：24号
●都市ガス
●オートタイプ
●エコジョーズ
●屋外壁掛設置型
●壁面火災防止装置
●予約運転
●たし湯
●配管クリーン機能
●自動湯はり
状態他
こちらのお品物は設置新古品でございます
一度設置した為、水・ガスが通っておりますが実使用はしていないお品物でございます。
お品物にスレた傷がございます。お写真をご確認くださいませ。
付属品はお写真に写っているものが全てでございます。
元の箱はございません。
ご理解頂き、ご入札下さいます様よろしくお願い致します。
【Paloma/パロマ給湯器FH-E2421SAWL】
商品名：ガスふろ給湯器（給湯＋追焚）
メーカー：Paloma/パロマ
型番：FH-E2421SAWL
年式：2022年製
号数：24号
●都市ガス
●オートタイプ
●エコジョーズ
●屋外壁掛設置型
●壁面火災防止装置
●予約運転
●たし湯
●配管クリーン機能
●自動湯はり
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一度設置した為、水・ガスが通っておりますが実使用はしていないお品物でございます。
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商品の説明
新古品 パロマ 給湯器 FH-E2421SAWL 22年製 24号 都市ガス
新古品 パロマ 給湯器 FH-E2421SAWL 22年製 24号 都市ガス
新古品 パロマ 給湯器 FH-E2421SAWL 22年製 24号 都市ガス
新古品 パロマ 給湯器 FH-E2421SAWL 22年製 24号 都市ガス
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