新古品 パロマ 給湯器 FH-E2421SAWL 22年製 24号 都市ガス

商品の詳細

C1127

【Paloma/パロマ給湯器FH-E2421SAWL】



商品名：ガスふろ給湯器（給湯＋追焚）

メーカー：Paloma/パロマ

型番：FH-E2421SAWL

年式：2022年製

号数：24号



●都市ガス

●オートタイプ

●エコジョーズ

●屋外壁掛設置型

●壁面火災防止装置

●予約運転

●たし湯

●配管クリーン機能

●自動湯はり



状態他



こちらのお品物は設置新古品でございます

一度設置した為、水・ガスが通っておりますが実使用はしていないお品物でございます。

お品物にスレた傷がございます。お写真をご確認くださいませ。



付属品はお写真に写っているものが全てでございます。

元の箱はございません。



ご理解頂き、ご入札下さいます様よろしくお願い致します。