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Apple Magic Trackpad 手首, アームレスト

Dspoon

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Apple Magic Trackpad 手首, アームレスト
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商品の詳細

AppleMagicTrackpad手首レストとなります。
高さの調整もでき、角度が変わるものなので手首の負担を軽減させるものです。海外から購入しましたが数量を間違って購入しまったため、残りを出品します。（新品送付）

注意：2021年以降のTrackpad用となります。
　　　※モデル名A1535と記載されているもの

商品の説明

Apple Magic Trackpad 手首, アームレスト - PC周辺機器
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magicTrayPalm | #magicTray
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