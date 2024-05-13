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Apple Magic Trackpad 手首, アームレスト
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￥2301税込
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商品の詳細
AppleMagicTrackpad手首レストとなります。
高さの調整もでき、角度が変わるものなので手首の負担を軽減させるものです。海外から購入しましたが数量を間違って購入しまったため、残りを出品します。（新品送付）
注意：2021年以降のTrackpad用となります。
※モデル名A1535と記載されているもの
高さの調整もでき、角度が変わるものなので手首の負担を軽減させるものです。海外から購入しましたが数量を間違って購入しまったため、残りを出品します。（新品送付）
注意：2021年以降のTrackpad用となります。
※モデル名A1535と記載されているもの
商品の説明
Apple Magic Trackpad 手首, アームレスト - PC周辺機器
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