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MSI PRO B660M-E DDR4
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￥2880税込
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商品の詳細
1,2年ほど使用歴があるマザーボードです、付属品はバックパネルのみになります。ピン曲がり等はほぼないと思います。掲載写真がございますのでご確認ください。取り外し前にベンチマーク等で使用しておりますので、動作確認済みです。
チップセットINTEL
B660CPUソケットLGA1700
フォームファクタMicroATXマルチCPU
詳細メモリタイプDIMMDDR4メモリスロット数2
最大メモリー容量64GB幅x奥行き244x211mm
SATA4本SerialATASATA6.0G
M.2ソケット数1M.2サイズMkey：type2242/2260/2280
#Micro−StarInt’l
#MSI
種類...マザーボード
チップセットINTEL
B660CPUソケットLGA1700
フォームファクタMicroATXマルチCPU
詳細メモリタイプDIMMDDR4メモリスロット数2
最大メモリー容量64GB幅x奥行き244x211mm
SATA4本SerialATASATA6.0G
M.2ソケット数1M.2サイズMkey：type2242/2260/2280
#Micro−StarInt’l
#MSI
種類...マザーボード
商品の説明
PRO B660M-E DDR4 Motherboard M-ATX - Intel 12th Gen Processors
PRO B660M-E DDR4 Motherboard M-ATX - Intel 12th Gen Processors
MSI PRO B660M-E DDR4 マザーボード
PRO B660M-E DDR4 Motherboard M-ATX - Intel 12th Gen Processors
PRO B660M-E DDR4 Motherboard M-ATX - Intel 12th Gen Processors
PRO B660M-E DDR4 Motherboard M-ATX - Intel 12th Gen Processors
PRO B660M-E DDR4 Motherboard M-ATX - Intel 12th Gen Processors
PRO B660M-E DDR4 Motherboard M-ATX - Intel 12th Gen Processors
PRO B660M-E DDR4 Motherboard M-ATX - Intel 12th Gen Processors
Amazon.co.jp: MSI PRO B660M-E DDR4 マザーボード : ホビー
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