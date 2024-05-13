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MSI PRO B660M-E DDR4

エムエスアイ

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MSI PRO B660M-E DDR4
MSI PRO B660M-E DDR4
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商品の詳細

1,2年ほど使用歴があるマザーボードです、付属品はバックパネルのみになります。ピン曲がり等はほぼないと思います。掲載写真がございますのでご確認ください。取り外し前にベンチマーク等で使用しておりますので、動作確認済みです。


チップセットINTEL
B660CPUソケットLGA1700
フォームファクタMicroATXマルチCPU　
詳細メモリタイプDIMMDDR4メモリスロット数2
最大メモリー容量64GB幅x奥行き244x211mm
SATA4本SerialATASATA6.0G
M.2ソケット数1M.2サイズMkey：type2242/2260/2280
#Micro−StarInt’l
#MSI
種類...マザーボード

商品の説明

MSI PRO B660M-E DDR4
PRO B660M-E DDR4 Motherboard M-ATX - Intel 12th Gen Processors
MSI PRO B660M-E DDR4
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MSI PRO B660M-E DDR4
MSI PRO B660M-E DDR4 マザーボード
MSI PRO B660M-E DDR4
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