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Sapphire RX5600XT 6GB グラフィックボード

サファイア

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Sapphire RX5600XT 6GB グラフィックボード
Sapphire RX5600XT 6GB グラフィックボード
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商品の詳細

SapphireのミドルクラスのグラフィックボードRX5600XT6GBです。名前の通りAMDRX5600XTをGPUとして積んでおり、メモリも6GBと十分な量だけ積んでいます。メインマシンで使っていましたが、ノートパソコンへ乗り換えのため取り外しました。起動してノイズなど乗らないことは確認しています。DisplayPortx3HDMIx1と外部端子も充実しています。また補助電源端子は8ピン1つです。

見える部分のホコリは取り除きましたが、分解などはしていませんので、必要に応じてクリーニングしていただければと思います。

サブPCのアップグレードパスとしていかがでしょうか。ゆうパケット便にて発送予定です。よろしくご検討頂ければ幸いです。

商品の説明

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