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Sapphire RX5600XT 6GB グラフィックボード
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￥6210税込
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商品の詳細
見える部分のホコリは取り除きましたが、分解などはしていませんので、必要に応じてクリーニングしていただければと思います。
サブPCのアップグレードパスとしていかがでしょうか。ゆうパケット便にて発送予定です。よろしくご検討頂ければ幸いです。
商品の説明
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