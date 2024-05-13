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CPU Intel Core i3 10105F
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商品の詳細
CPU本体のみクーラー等は付属しません。
BIOSでの動作確認済み。
マザー等の相性により動作しないなどの返品交換は対応出来ません。
購入前にご自身でお調べ下さい。
インテルintelCPUcpuマザーボードWindowsウインドウズ #平たい顔族CPU
商品の説明
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