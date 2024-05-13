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CPU Intel Core i3 10105F

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CPU Intel Core i3 10105F
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商品の詳細

中古商品です。

CPU本体のみクーラー等は付属しません。

BIOSでの動作確認済み。

マザー等の相性により動作しないなどの返品交換は対応出来ません。
購入前にご自身でお調べ下さい。

インテルintelCPUcpuマザーボードWindowsウインドウズ　#平たい顔族CPU

商品の説明

CPU Intel Core i3 10105F
Intel Core i3-10105F 第10世代プロセッサー 6Mキャッシュ 最大4.40GHz LGA1200ソケット

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