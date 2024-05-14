  • 【値下げ】Aruba AP-303 :JP仮想コントローラー型 アクセスポイント
  • 【値下げ】Aruba AP-303 :JP仮想コントローラー型 アクセスポイント
  • 【値下げ】Aruba AP-303 :JP仮想コントローラー型 アクセスポイント
  • 【値下げ】Aruba AP-303 :JP仮想コントローラー型 アクセスポイント
  • 【値下げ】Aruba AP-303 :JP仮想コントローラー型 アクセスポイント
  • 【値下げ】Aruba AP-303 :JP仮想コントローラー型 アクセスポイント
【値下げ】Aruba AP-303 :JP仮想コントローラー型 アクセスポイント
  • 当日発送
  • 送料無料

【値下げ】Aruba AP-303 :JP仮想コントローラー型 アクセスポイント

ヒューレットパッカード

お気に入りブランド
クチコミ評価 5457件）07
販売価格 ：

2599税込

獲得ポイント ：
457ポイント

商品がカートに追加されました
【値下げ】Aruba AP-303 :JP仮想コントローラー型 アクセスポイント
【値下げ】Aruba AP-303 :JP仮想コントローラー型 アクセスポイント
販売価格：￥4,950 税込
お買い物を続けるカートへ進む

在庫あり

※ 商品のお届けについてはこちらよりご確認ください。

SHOPPING が販売、発送いたします。

当日発送可 (14:00までのご注文が対象)

  • ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
    詳しくはこちらよりご確認ください。

利用可

  • ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
    ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
    ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
    詳しくはこちらよりご確認ください。

商品の詳細

ネットワーク構築しようと思いましたが扱いきれませんでした。

箱はありませんので、写真のものが全てです。

AmazonではUSモデルが7万円程度で出ています。

アクセスポイント　ルーター　ハブ　ネットワーク　LAN

OA機器種類...その他

こちらは中古品となります。

写真では分かりにくいキズ・汚れ・欠けなどの使用感があります。

予めご理解・ご了承頂きますようお願い致します。

通電確認のみを行っております。

設定などのサポートは一切出来かねますので予めご了承ください。

ブランド‎ヒューレット・パッカード(HP)
メーカー‎hp
製品サイズ‎14.99x14.99x3.56cm;391.22g
商品の寸法　幅×高さ‎15x15x3.6cm
ワイヤレスタイプ‎ブルートゥース,802.11ac,5GHz無線周波数,2.4GHz無線周波数
5GHz,2.40GHz–2Xアンテナ(S)–内蔵アンテナ×2(S)–MIMOテクノロジー–ビームフォーミングテクノロジー–1xネットワーク（RJ-45）–USB–天井付け、壁マウント

#アルバ
#無線LAN
#wifi
#ルーター
#ゲーム環境
#業務用

商品の説明

AP-303P-JP Unified AP｜仮想コントローラー型（Aruba Instant）｜HPE ...
【値下げ】Aruba AP-303 :JP仮想コントローラー型 アクセスポイント仮想コントローラー型 Aruba Instant AP | Aruba (Hewlett Packard ...
【値下げ】Aruba AP-303 :JP仮想コントローラー型 アクセスポイント仮想コントローラー型 Aruba Instant AP | Aruba (Hewlett Packard ...
【値下げ】Aruba AP-303 :JP仮想コントローラー型 アクセスポイント仮想コントローラー型 Aruba Instant AP | Aruba (Hewlett Packard ...
【値下げ】Aruba AP-303 :JP仮想コントローラー型 アクセスポイント仮想コントローラー型 Aruba Instant AP | Aruba (Hewlett Packard ...
【値下げ】Aruba AP-303 :JP仮想コントローラー型 アクセスポイントAruba 303 シリーズ Wi-Fi 5 屋内用アクセス・ポイント | HPE Aruba ...
【値下げ】Aruba AP-303 :JP仮想コントローラー型 アクセスポイントAruba 303 シリーズ Wi-Fi 5 屋内用アクセス・ポイント | HPE Aruba ...
【値下げ】Aruba AP-303 :JP仮想コントローラー型 アクセスポイント仮想コントローラー型（Aruba Instant）｜HPE Aruba BIZコンシェルジュ ...
【値下げ】Aruba AP-303 :JP仮想コントローラー型 アクセスポイント仮想コントローラー型 Aruba Instant AP | Aruba (Hewlett Packard ...
【値下げ】Aruba AP-303 :JP仮想コントローラー型 アクセスポイントAruba 303 シリーズ Wi-Fi 5 屋内用アクセス・ポイント | HPE Aruba ...
【値下げ】Aruba AP-303 :JP仮想コントローラー型 アクセスポイント仮想コントローラー型 Aruba Instant AP | Aruba (Hewlett Packard ...
【値下げ】Aruba AP-303 :JP仮想コントローラー型 アクセスポイント仮想コントローラー型 Aruba Instant AP | Aruba (Hewlett Packard ...
【値下げ】Aruba AP-303 :JP仮想コントローラー型 アクセスポイント仮想コントローラー型 Aruba Instant AP | Aruba (Hewlett Packard ...
【値下げ】Aruba AP-303 :JP仮想コントローラー型 アクセスポイント2023年最新】ap jpの人気アイテム - メルカリ
【値下げ】Aruba AP-303 :JP仮想コントローラー型 アクセスポイントAruba AP-303 (US) ユニファイドエーピー 仮想コントローラー型
【値下げ】Aruba AP-303 :JP仮想コントローラー型 アクセスポイント

家電・スマホ・カメラ・PC/タブレット・PC周辺機器のデイリーランキング

このカテゴリのランキングをもっと見る

この商品を見ている人におすすめ