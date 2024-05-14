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【値下げ】Aruba AP-303 :JP仮想コントローラー型 アクセスポイント
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￥2599税込
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商品の詳細
ネットワーク構築しようと思いましたが扱いきれませんでした。
箱はありませんので、写真のものが全てです。
AmazonではUSモデルが7万円程度で出ています。
アクセスポイント ルーター ハブ ネットワーク LAN
OA機器種類...その他
こちらは中古品となります。
写真では分かりにくいキズ・汚れ・欠けなどの使用感があります。
予めご理解・ご了承頂きますようお願い致します。
通電確認のみを行っております。
設定などのサポートは一切出来かねますので予めご了承ください。
ブランドヒューレット・パッカード(HP)
メーカーhp
製品サイズ14.99x14.99x3.56cm;391.22g
商品の寸法 幅×高さ15x15x3.6cm
ワイヤレスタイプブルートゥース,802.11ac,5GHz無線周波数,2.4GHz無線周波数
5GHz,2.40GHz–2Xアンテナ(S)–内蔵アンテナ×2(S)–MIMOテクノロジー–ビームフォーミングテクノロジー–1xネットワーク（RJ-45）–USB–天井付け、壁マウント
#アルバ
#無線LAN
#wifi
#ルーター
#ゲーム環境
#業務用
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アクセスポイント ルーター ハブ ネットワーク LAN
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商品の説明
【値下げ】Aruba AP-303 :JP仮想コントローラー型 アクセスポイント
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