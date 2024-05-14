【値下げ】Aruba AP-303 :JP仮想コントローラー型 アクセスポイント

商品の詳細

ネットワーク構築しようと思いましたが扱いきれませんでした。



箱はありませんので、写真のものが全てです。



AmazonではUSモデルが7万円程度で出ています。



アクセスポイント ルーター ハブ ネットワーク LAN



OA機器種類...その他



こちらは中古品となります。



写真では分かりにくいキズ・汚れ・欠けなどの使用感があります。



予めご理解・ご了承頂きますようお願い致します。



通電確認のみを行っております。



設定などのサポートは一切出来かねますので予めご了承ください。



ブランド‎ヒューレット・パッカード(HP)

メーカー‎hp

製品サイズ‎14.99x14.99x3.56cm;391.22g

商品の寸法 幅×高さ‎15x15x3.6cm

ワイヤレスタイプ‎ブルートゥース,802.11ac,5GHz無線周波数,2.4GHz無線周波数

5GHz,2.40GHz–2Xアンテナ(S)–内蔵アンテナ×2(S)–MIMOテクノロジー–ビームフォーミングテクノロジー–1xネットワーク（RJ-45）–USB–天井付け、壁マウント



#アルバ

#無線LAN

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#ゲーム環境

#業務用