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タムロン 11-20mm F2.8 Di III-A RXD ソニーEマウント用
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￥22570税込
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商品の詳細
ご覧いただきありがとうございます。
2022年6月頃に購入。景色や屋内の撮影に大変重宝しました。手持ちレンズの入れ替えのため、出品致します。
写真の通り、箱を含めて備品は全て揃っています。
購入から一年を過ぎており、無料保証期間は過ぎていますが、保証書など紙類はそのままお付けします。
常時フィルターを付け、大切に扱ってきましたので、とても綺麗な状態と思いますが、精緻に見れば通常使用に伴う傷はありますので、中古品とご理解の上、ご購入お願い致します。
マウント···αEマウント系
フルサイズ対応···フルサイズ不可
焦点距離(ワイド側)···10mm～12mm未満
焦点距離(テレ側)···18mm～24mm未満
商品の説明
タムロン 11-20mm F/2.8 Di III-A RXD ソニーEマウント用 (Model B060)
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