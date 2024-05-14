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タムロン 11-20mm F2.8 Di III-A RXD ソニーEマウント用

タムロン

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タムロン 11-20mm F2.8 Di III-A RXD ソニーEマウント用
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商品の詳細

タムロン11-20mmF/2.8DiIII-ARXDソニーEマウント用(ModelB060)APS-Cセンサー用。

ご覧いただきありがとうございます。

2022年6月頃に購入。景色や屋内の撮影に大変重宝しました。手持ちレンズの入れ替えのため、出品致します。

写真の通り、箱を含めて備品は全て揃っています。
購入から一年を過ぎており、無料保証期間は過ぎていますが、保証書など紙類はそのままお付けします。

常時フィルターを付け、大切に扱ってきましたので、とても綺麗な状態と思いますが、精緻に見れば通常使用に伴う傷はありますので、中古品とご理解の上、ご購入お願い致します。

マウント···αEマウント系

フルサイズ対応···フルサイズ不可
焦点距離(ワイド側)···10mm～12mm未満
焦点距離(テレ側)···18mm～24mm未満

商品の説明

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