タムロン 11-20mm F2.8 Di III-A RXD ソニーEマウント用

商品の詳細

タムロン11-20mmF/2.8DiIII-ARXDソニーEマウント用(ModelB060)APS-Cセンサー用。



ご覧いただきありがとうございます。



2022年6月頃に購入。景色や屋内の撮影に大変重宝しました。手持ちレンズの入れ替えのため、出品致します。



写真の通り、箱を含めて備品は全て揃っています。

購入から一年を過ぎており、無料保証期間は過ぎていますが、保証書など紙類はそのままお付けします。



常時フィルターを付け、大切に扱ってきましたので、とても綺麗な状態と思いますが、精緻に見れば通常使用に伴う傷はありますので、中古品とご理解の上、ご購入お願い致します。



マウント···αEマウント系



フルサイズ対応···フルサイズ不可

焦点距離(ワイド側)···10mm～12mm未満

焦点距離(テレ側)···18mm～24mm未満