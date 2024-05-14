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Apple 12.9インチiPad Pro 用Magic Keyboard
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(売れなければこちらで値下げします。）
ソフマップで2年前に中古で購入しました。
購入時から使用感や傷やシール跡があります。
キー入力やバックライト、
充電端子は問題ありません。
中古でも気にならない方、
お取引お願いいたします。
Apple12.9インチiPadPro第3/4/5世代用MagicKeyboardブラックMXQU2J/A
#Apple
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購入時から使用感や傷やシール跡があります。
キー入力やバックライト、
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Apple12.9インチiPadPro第3/4/5世代用MagicKeyboardブラックMXQU2J/A
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商品の説明
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