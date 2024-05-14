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chethyonさま専用　ウエスタンデジタル　内蔵HDD 2TB 新品

Aspoon

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商品の詳細

ウエスタンデジタルの内蔵HDD新品です。
容量を間違えて購入したため即出品です。

商品の説明

chethyonさま専用　ウエスタンデジタル　内蔵HDD 2TB 新品
Western Digital ウエスタンデジタル 内蔵 HDD 2TB WD PC、NAS、監視などの多目的 3.5インチ ハードディスク WD20Eシリーズ (整備済み品)

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