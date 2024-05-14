カシオ 電子辞書 フランス語 XD-SW7200

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カシオ

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商品の詳細

CASIOカシオ電子辞書
エクスワードEX-word
XD-SW7200
フランス語辞書収録

動作確認済みです。
ケースに入れて使用していました。
本体・画面ともに目立つ傷はございません。

本体とタッチペンのみです。
電池入りでお送りします。
※電池は新品ではありません

英和大、仏英、仏和、英仏、和仏

詳細
http://arch.casio.jp/exword/products/XD-SW7200/

商品の説明

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