カシオ 電子辞書 フランス語 XD-SW7200

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商品の詳細

CASIOカシオ電子辞書

エクスワードEX-word

XD-SW7200

フランス語辞書収録



動作確認済みです。

ケースに入れて使用していました。

本体・画面ともに目立つ傷はございません。



本体とタッチペンのみです。

電池入りでお送りします。

※電池は新品ではありません



英和大、仏英、仏和、英仏、和仏



詳細

http://arch.casio.jp/exword/products/XD-SW7200/