MSI GE75-9SF-439JP

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商品の詳細

MSIGE75-9SF-439JP

メーカー]MSI
[型番]GE75-9SF
[OS]Windows10HOME
[CPU]IntelCorei7-9750H
[GPU]NVIDIAGeForceRTX2070
※Max-Q、SuperMax-Q、Superではありません。
[メモリ]16GB(8GB×2)

[ストレージ]
SSD500GBHDD1TB

[ディスプレイ]
17.3インチ、フルHD(1920×1080)、ノングレア
狭額縁デザイン、リフレッシュレート144Hz

[搭載インターフェイス]
Thunderbolt3、USB3.2Gen2Type-C×1、HDMI×1、MiniDisplayPort×1、USB3.2Gen2Type-A×1、USB3.2Gen1Type-A×2、ヘッドホン×1、マイク×1

[キーボード]
日本

BLUETOOTH有
CPUメーカー:INTEL
OSVERSION_PC:WIN10HOME
TRUERESOLUTION:FULLHD
color:BLACK
グラフィックアクセラレーター:両用
グラフィックチップブランド:nVIDIA
チップセット種類:HM370
ハイパースレッティング対応有

ゲーミングノートPC RTX2070搭載

※傷や汚れがなし、動作確認、初期化済みです。

[付属品]280WACアダプター

[本体サイズ]397mm×267.5mm×27.5mm

[重量]2.66Kg

[その他]
※元箱はありません。
※中古である事をご理解のうえご購入ください。

#ゲーミングノートPC 
#ゲーミングPC
#RTX2080
#ノートPC
#パソコン
#Micro−StarInt’l
#MSI

製品年式···2019
シリーズ···その他
画面サイズ···17インチ～
CPU種類···Corei7
OS···Windows10
メモリ···16〜31GB
SSD容量···512～999GB
HDD容量···1000～1999GB
特徴···ゲーミングノート

商品の説明

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