MSI GE75-9SF-439JP

商品の詳細

MSIGE75-9SF-439JP



メーカー]MSI

[型番]GE75-9SF

[OS]Windows10HOME

[CPU]IntelCorei7-9750H

[GPU]NVIDIAGeForceRTX2070

※Max-Q、SuperMax-Q、Superではありません。

[メモリ]16GB(8GB×2)



[ストレージ]

SSD500GBHDD1TB



[ディスプレイ]

17.3インチ、フルHD(1920×1080)、ノングレア

狭額縁デザイン、リフレッシュレート144Hz



[搭載インターフェイス]

Thunderbolt3、USB3.2Gen2Type-C×1、HDMI×1、MiniDisplayPort×1、USB3.2Gen2Type-A×1、USB3.2Gen1Type-A×2、ヘッドホン×1、マイク×1



[キーボード]

日本



BLUETOOTH有

CPUメーカー:INTEL

OSVERSION_PC:WIN10HOME

TRUERESOLUTION:FULLHD

color:BLACK

グラフィックアクセラレーター:両用

グラフィックチップブランド:nVIDIA

チップセット種類:HM370

ハイパースレッティング対応有



ゲーミングノートPC RTX2070搭載



※傷や汚れがなし、動作確認、初期化済みです。



[付属品]280WACアダプター



[本体サイズ]397mm×267.5mm×27.5mm



[重量]2.66Kg



[その他]

※元箱はありません。

※中古である事をご理解のうえご購入ください。



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製品年式···2019

シリーズ···その他

画面サイズ···17インチ～

CPU種類···Corei7

OS···Windows10

メモリ···16〜31GB

SSD容量···512～999GB

HDD容量···1000～1999GB

特徴···ゲーミングノート