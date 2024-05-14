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デジ像 メディアプレイヤー Princeton PAV-MP1
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商品の詳細
PrincetonPAV-MP1
数年前に購入したものの使わないままでしたので出品します。
出品時に動作確認（HDMIでの映像出力やリモコン操作など）をして問題ないことを確認しております。
#プリンストン
#Princeton
#デジ像
数年前に購入したものの使わないままでしたので出品します。
出品時に動作確認（HDMIでの映像出力やリモコン操作など）をして問題ないことを確認しております。
#プリンストン
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商品の説明
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