steinberg UR22MK2

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スタインバーグ

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商品の詳細

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■仕様

接続端子：MIC/LINE×2（コンボジャック。Ch2のTRS入力はHi-Z切換え可能）、LINEOUTPUT×2、MIDIIN/OUT、PHONEOUT×1、USB2.0端子×1、5VDC端子×1
サイズ・質量：159W×46H×159Dmm・　1.03kg
同梱品：TOOLSforUR22mkIICD-ROM、セットアップガイド(冊子、保証書付き）、CUBASEAIDOWNLOADINFORMATION(紙）、USBケーブル

商品の説明

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