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バッファロー ラクレコ RR-C1-WH/N
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￥3040税込
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商品の詳細
BUFFALOバッファローラクレコ
ホワイトRR-C1-WH
不要になったので出品いたします。
数回使用済みです。
表面に使用に伴うスレがありますが、基本的には綺麗です。
◎箱無し/付属品全てあり
◎動作確認済み
◎即購入可
【購入時期】2023年1月
【購入価格】9308円
【商品説明】（HPより）
CDの曲を楽々スマホへ取り込める「ラクレコ」。
■簡単接続
付属のケーブルでスマホとドライブを接続、
またはケーブルレスでWiFi接続。どなたでも簡単確実に操作できます。
■専用アプリで使いやすい
簡単で使いやすい専用アプリ「ラクレコ」で取込み＆音楽再生を実現します。
アルバム名や曲名、アーティスト名やジャケット写真をインターネットから自動的に取得できます。
■高速取り込み
CD一枚(60分）を5分での高速取り込みを実現。
■多様なモード設定
空き容量や好みに合わせて、ロスレスから省サイズまで５種類の音質設定が選べます。
「ラクレコ」アプリCDから取込んだ曲をリピート再生やシャッフル再生や、
最近取り込んだ曲等の再生も簡単。
雑貨店など人気のノンストップコンピレーションCDやライブアルバムも、
曲の切れ目なしに再生できます。
【商品仕様】
商品名ラクレコ ケーブル接続モデル
品番RR-C1-WH
カラーホワイト
対応機種iOSまたはAndroid搭載のスマートフォン/タブレット・Android搭載のウォークマン
インターフェースUSB2.0
電源入力AC100V50/60Hz
消費電力最大5.5W
使用温度範囲5〜35℃（結露なきこと）
本体寸法約147×17×168ｍm
本体重量約350g
付属品ACアダプター、バックアップ用DVD-R、
ケーブル(USBMicro-BtoLightning/USBMicro-BtoType-C/USBMicro-BtoMicro-B)、
取扱説明書(保証書)
ホワイトRR-C1-WH
不要になったので出品いたします。
数回使用済みです。
表面に使用に伴うスレがありますが、基本的には綺麗です。
◎箱無し/付属品全てあり
◎動作確認済み
◎即購入可
【購入時期】2023年1月
【購入価格】9308円
【商品説明】（HPより）
CDの曲を楽々スマホへ取り込める「ラクレコ」。
■簡単接続
付属のケーブルでスマホとドライブを接続、
またはケーブルレスでWiFi接続。どなたでも簡単確実に操作できます。
■専用アプリで使いやすい
簡単で使いやすい専用アプリ「ラクレコ」で取込み＆音楽再生を実現します。
アルバム名や曲名、アーティスト名やジャケット写真をインターネットから自動的に取得できます。
■高速取り込み
CD一枚(60分）を5分での高速取り込みを実現。
■多様なモード設定
空き容量や好みに合わせて、ロスレスから省サイズまで５種類の音質設定が選べます。
「ラクレコ」アプリCDから取込んだ曲をリピート再生やシャッフル再生や、
最近取り込んだ曲等の再生も簡単。
雑貨店など人気のノンストップコンピレーションCDやライブアルバムも、
曲の切れ目なしに再生できます。
【商品仕様】
商品名ラクレコ ケーブル接続モデル
品番RR-C1-WH
カラーホワイト
対応機種iOSまたはAndroid搭載のスマートフォン/タブレット・Android搭載のウォークマン
インターフェースUSB2.0
電源入力AC100V50/60Hz
消費電力最大5.5W
使用温度範囲5〜35℃（結露なきこと）
本体寸法約147×17×168ｍm
本体重量約350g
付属品ACアダプター、バックアップ用DVD-R、
ケーブル(USBMicro-BtoLightning/USBMicro-BtoType-C/USBMicro-BtoMicro-B)、
取扱説明書(保証書)
商品の説明
BUFFALO RR-C1-WH ラクレコ CDドライブ 白色
スマートフォン用CDレコーダー｢ラクレコ｣ケーブルモデル ホワイト RR ...
Buffalo - バッファロー ラクレコ CD 取り込み RR-C1-WH/Nの通販 ...
Amazon.co.jp: バッファロー ラクレコ iPhone スマホ CD 取り込み CD ...
Buffalo - バッファロー ラクレコ CD 取り込み RR-C1-WH/Nの通販 by ...
RR-C1-WH/N : スマートフォン用CDレコーダー | バッファロー
RR-C1-BK/N : スマートフォン用CDレコーダー | バッファロー
RR-C1-WH/N : スマートフォン用CDレコーダー | バッファロー
RR-C1-WH/N : スマートフォン用CDレコーダー | バッファロー
BUFFALO スマートフォン用 CDレコーダー ラクレコ RR-C1-WH | www ...
BUFFALO RR-C1-WH スマートフォン用CDレコーダー「ラクレコ」有線 ...
RR-C1-WH : スマートフォン用CDレコーダー | バッファロー
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RR-C1-WH : スマートフォン用CDレコーダー | バッファロー
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