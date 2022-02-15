バッファロー ラクレコ RR-C1-WH/N

商品の詳細

BUFFALOバッファローラクレコ

ホワイトRR-C1-WH



不要になったので出品いたします。

数回使用済みです。

表面に使用に伴うスレがありますが、基本的には綺麗です。



◎箱無し/付属品全てあり

◎動作確認済み

◎即購入可



【購入時期】2023年1月

【購入価格】9308円



【商品説明】（HPより）

CDの曲を楽々スマホへ取り込める「ラクレコ」。



■簡単接続

付属のケーブルでスマホとドライブを接続、

またはケーブルレスでWiFi接続。どなたでも簡単確実に操作できます。



■専用アプリで使いやすい

簡単で使いやすい専用アプリ「ラクレコ」で取込み＆音楽再生を実現します。

アルバム名や曲名、アーティスト名やジャケット写真をインターネットから自動的に取得できます。



■高速取り込み

CD一枚(60分）を5分での高速取り込みを実現。



■多様なモード設定

空き容量や好みに合わせて、ロスレスから省サイズまで５種類の音質設定が選べます。

「ラクレコ」アプリCDから取込んだ曲をリピート再生やシャッフル再生や、

最近取り込んだ曲等の再生も簡単。

雑貨店など人気のノンストップコンピレーションCDやライブアルバムも、

曲の切れ目なしに再生できます。



【商品仕様】

商品名ラクレコ ケーブル接続モデル

品番RR-C1-WH

カラーホワイト

対応機種iOSまたはAndroid搭載のスマートフォン/タブレット・Android搭載のウォークマン

インターフェースUSB2.0

電源入力AC100V50/60Hz

消費電力最大5.5W

使用温度範囲5〜35℃（結露なきこと）

本体寸法約147×17×168ｍm

本体重量約350g

付属品ACアダプター、バックアップ用DVD-R、

ケーブル(USBMicro-BtoLightning/USBMicro-BtoType-C/USBMicro-BtoMicro-B)、

取扱説明書(保証書)