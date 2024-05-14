WACOM Intuos ピスタチオグリーン CTL-4100WL/E0-DX

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人気のペンタブです

イラストを始めたい方におすすめです

全く使用していないため綺麗かと思います

表面に保護フィルムを貼ったままお送りしますので必要のない方は到着後お剥がしください

衝撃、濡れ防止の梱包をして出荷いたします