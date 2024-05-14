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Microsoft SurfacePro タイプ　カバー1725　キーボード

Qspoon

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Microsoft SurfacePro タイプ　カバー1725　キーボード
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商品の詳細

良品Microsoft/マイクロソフトSurfaceProタイプカバー1725　キーボード
model1725
日本語キーボード
対応機種：SurfacePro各種（適合確認お願いいたします）
サーフェスで動作確認済み。
キーの状態、バックライト、パッド共に非常に良好です。
角に小さな傷がありますが、全体的にきれいな方だと思います。
画像にてご確認ご判断ください。
マグネット着脱式です

商品の説明

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