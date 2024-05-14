Microsoft SurfacePro タイプ　カバー1725　キーボード

商品の詳細

良品Microsoft/マイクロソフトSurfaceProタイプカバー1725 キーボード

model1725

日本語キーボード

対応機種：SurfacePro各種（適合確認お願いいたします）

サーフェスで動作確認済み。

キーの状態、バックライト、パッド共に非常に良好です。

角に小さな傷がありますが、全体的にきれいな方だと思います。

画像にてご確認ご判断ください。

マグネット着脱式です