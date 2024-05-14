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Magic Keyboard
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商品の詳細
かなり美品です。
使わなくなったので出品します。
2021年のモデルです！
APPLEWIRELESSKEYBOARD(JIS)
BLUETOOTH有
PLATFORM:COMPUTER
color:SILVER
#Apple
#APPLE
ケーブル···ワイヤレス(無線)
使わなくなったので出品します。
2021年のモデルです！
APPLEWIRELESSKEYBOARD(JIS)
BLUETOOTH有
PLATFORM:COMPUTER
color:SILVER
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ケーブル···ワイヤレス(無線)
商品の説明
Magic Keyboard
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