SEIKO UC-2100

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セイコー

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商品の詳細

種類···キーボード

セイコーの腕コン用キーボードの出品になります。

動作未確認のジャンク品です。
長期保存品につき、色あせがございます。予めご了承くださいませ。

写真からご確認の上、ご購入ください。

発送はご購入代金振込み後、1日〜2日で発送を予定しておりますが、場合により、3日ほどかかる場合もございます。その場合はご連絡致しますのでご了承下さい。

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