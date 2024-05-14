SEIKO UC-2100

商品の詳細

種類···キーボード



セイコーの腕コン用キーボードの出品になります。



動作未確認のジャンク品です。

長期保存品につき、色あせがございます。予めご了承くださいませ。



写真からご確認の上、ご購入ください。



発送はご購入代金振込み後、1日〜2日で発送を予定しておりますが、場合により、3日ほどかかる場合もございます。その場合はご連絡致しますのでご了承下さい。



欲しい方いらっしゃいましたら

価格交渉応じます。



その他質問などありましたら、メッセージお待ちしております。