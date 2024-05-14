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SEIKO UC-2100
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商品の詳細
種類···キーボード
セイコーの腕コン用キーボードの出品になります。
動作未確認のジャンク品です。
長期保存品につき、色あせがございます。予めご了承くださいませ。
写真からご確認の上、ご購入ください。
発送はご購入代金振込み後、1日〜2日で発送を予定しておりますが、場合により、3日ほどかかる場合もございます。その場合はご連絡致しますのでご了承下さい。
欲しい方いらっしゃいましたら
価格交渉応じます。
その他質問などありましたら、メッセージお待ちしております。
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商品の説明
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