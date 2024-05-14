Canon PIXUS MG6730BK

商品の詳細

CanonPIXUSMG6730BK



CART.SYST.INK:SINGLECOLOR

PCプリンタ機能有

USB有無種類:USB2.0

color:BLACK

イメージスキャナタイプ:フラットベットスキャナ

イメージセンサ:CIS

カセット給紙対応:有

カラー印刷

タッチポイントタイプ:1POINTタッチ

ダイレクトプリント機能有無:PictBridge

ディスクレーベルプリント対応有

ビューパネル有

プリント方式:インクジェットプリント

メモリカードスロット有

ワイヤレスLAN有

原稿セットタイプ:固定

対応メディアタイプ:マルチタイプ

接続インタフェイス:USB端子

最大出力用紙サイズ:A4判

自動両面印刷有

複写機能有

複合機能有

電源方式(新):AC式



#キヤノン

#Canon



○商品概要

キャノンのプリンター複合機です。

使い勝手も良く、昔から使い続けていましたが、新しい物に買い換えた為出品します。

わずかに純正インクの替えが残っていたのでそれもおつけします。

USBケーブルは家にあった未開封の物をおつけします。



一応普通に動作しましたが、不具合があった場合でも対応しかねますのでご了承いただける方のみご検討下さい！



付属品はどこか行ってしまった物も多いのでスキャンやコピー、印刷が最低限できれば良い！ という方にオススメします！



○出品理由

使わなくなったため。



○良い点

物は良いです。

写真印刷したりするとスマホで撮った写真なんかも綺麗に出せると思います。

純正のインクしか使っていません。



○悪い点

一部付属品がない。