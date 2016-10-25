Palit NVIDIA GeForce GTX1050Ti 4GB - PCパーツ

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Palit NVIDIA GeForce GTX1050Ti 4GB

エヌビディア

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Palit NVIDIA GeForce GTX1050Ti 4GB
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商品の詳細

人気グラフィックボードモデル...GTX1050Ti

PalitNVIDIAGeForceGTX1050Ti4GBSTORMX(NE5105T018G1-1070F)

PC買い替えに伴い、旧PCパーツ売却の出品。

誇りなどはなるべく除去しましたが、使用感は大分あります。
問題なく動作しております。

箱あります。
参考にdxdiagの一部抜粋を載せてます。

商品の説明

Palit NVIDIA GeForce GTX1050Ti 4GB
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