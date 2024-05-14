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BENQ EX2710U

ベンキュー

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BENQ EX2710U
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商品の詳細

値下げしたくないです。
箱のまま発送します。
売れなければ店舗に出します。

22年10月購入
オーバースペックなので売ります。
綺麗だと思います。
神経質な方は購入しないで下さい。
付属品完備。

MOBIUZEX2710U
ブランド：BenQMOBIUZ
ディスプレイタイプ：液晶ディスプレイ
画面サイズ：27.0型
解像度：4K（3840x2160)
液晶パネル駆動方式：IPS
表面処理：ノングレア（非光沢）
入力端子：HDMIDisplayPort
モニター特徴：HDR対応HDCP対応高さ調整機能チルト機能スピーカー搭載

MOBIUZEX2710U-JP
ブランド：BenQMOBIUZ
ディスプレイタイプ：液晶ディスプレイ
画面サイズ：27.0型
解像度：4K（3840x2160)
液晶パネル駆動方式：IPS
表面処理：ノングレア（非光沢）
入力端子：HDMIDisplayPort
モニター特徴：HDR対応HDCP対応高さ調整機能チルト機能スピーカー搭載

商品の説明

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