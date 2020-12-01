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XGIMI mogo pro モゴプロ プロジェクター
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￥15960税込
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商品の詳細
XGIMIMOGOPro（ジミーモゴプロ）
AndroidTV搭載のポータブル
動作確認済み良好です。
※購入した際の箱と説明書は無い為、ご了承下さいませ。
◆内容◆
本体
リモコン
電源コード
○商品説明
■AndroidTV搭載
GooglePlayストアからは4,000を超えるアプリがダウンロードできで、数えきれないほどのゲームやYouTube、Hulu、dTV、TVer、AbemaTV、DAZNなどの動画アプリ等をお楽しみいただけます
■超高音質
Harman Kardonの3Wスピーカーを2基搭載し、筐体の小ささからは想像できない高音質の音楽体験を可能にし、映像だけでなくポータブルスピーカーとしての力も発揮します
■明るく、鮮明な画像
300ANSIルーメンの明るさを実現しており、モバイルプロジェクター市場の主流である150〜200ANSIルーメンと比較してもよりカラフルで明るく鮮明に映し出します
■自動補正で日々使いやすく
「オートフォーカス」と垂直方向、水平方向の台形補正が搭載されていますので、どこにでも設置できます…どこにいてもエンターテイメントをお楽しみいただけます
本体サイズ：146x105.5x94.5mm
重さ：0.9kg
投影解像度：1920×1080(1080p)
明るさ：300ANSIルーメン
フォーカス調整：高速オートフォーカス
カラー···ホワイト
最大輝度···2500ルーメン～3000ルーメン未満
HDMI端子···HDMI端子あり
AndroidTV搭載のポータブル
動作確認済み良好です。
※購入した際の箱と説明書は無い為、ご了承下さいませ。
◆内容◆
本体
リモコン
電源コード
○商品説明
■AndroidTV搭載
GooglePlayストアからは4,000を超えるアプリがダウンロードできで、数えきれないほどのゲームやYouTube、Hulu、dTV、TVer、AbemaTV、DAZNなどの動画アプリ等をお楽しみいただけます
■超高音質
Harman Kardonの3Wスピーカーを2基搭載し、筐体の小ささからは想像できない高音質の音楽体験を可能にし、映像だけでなくポータブルスピーカーとしての力も発揮します
■明るく、鮮明な画像
300ANSIルーメンの明るさを実現しており、モバイルプロジェクター市場の主流である150〜200ANSIルーメンと比較してもよりカラフルで明るく鮮明に映し出します
■自動補正で日々使いやすく
「オートフォーカス」と垂直方向、水平方向の台形補正が搭載されていますので、どこにでも設置できます…どこにいてもエンターテイメントをお楽しみいただけます
本体サイズ：146x105.5x94.5mm
重さ：0.9kg
投影解像度：1920×1080(1080p)
明るさ：300ANSIルーメン
フォーカス調整：高速オートフォーカス
カラー···ホワイト
最大輝度···2500ルーメン～3000ルーメン未満
HDMI端子···HDMI端子あり
商品の説明
Android搭載のプロジェクター「MoGo Pro」ってどう？使い心地を ...
XGIMI MoGo Pro モバイルプロジェクター 小型 フルHD 1080p Android TV 9.0搭載 【bluetooth対応/Harman Kardonスピーカー/オートフォーカス/台形補正/ズーム機能/静音】
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