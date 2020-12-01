XGIMI mogo pro モゴプロ　プロジェクター

商品の詳細

XGIMIMOGOPro（ジミーモゴプロ）

AndroidTV搭載のポータブル



動作確認済み良好です。



※購入した際の箱と説明書は無い為、ご了承下さいませ。





◆内容◆

本体

リモコン

電源コード







○商品説明

■AndroidTV搭載

GooglePlayストアからは4,000を超えるアプリがダウンロードできで、数えきれないほどのゲームやYouTube、Hulu、dTV、TVer、AbemaTV、DAZNなどの動画アプリ等をお楽しみいただけます



■超高音質

Harman Kardonの3Wスピーカーを2基搭載し、筐体の小ささからは想像できない高音質の音楽体験を可能にし、映像だけでなくポータブルスピーカーとしての力も発揮します



■明るく、鮮明な画像

300ANSIルーメンの明るさを実現しており、モバイルプロジェクター市場の主流である150〜200ANSIルーメンと比較してもよりカラフルで明るく鮮明に映し出します



■自動補正で日々使いやすく

「オートフォーカス」と垂直方向、水平方向の台形補正が搭載されていますので、どこにでも設置できます…どこにいてもエンターテイメントをお楽しみいただけます





本体サイズ：146x105.5x94.5mm

重さ：0.9kg

投影解像度：1920×1080(1080p)

明るさ：300ANSIルーメン

フォーカス調整：高速オートフォーカス



カラー···ホワイト

最大輝度···2500ルーメン～3000ルーメン未満

HDMI端子···HDMI端子あり