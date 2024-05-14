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Blade 15 Advanced RTX2080 SUPER

レイザー

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Blade 15 Advanced RTX2080 SUPER
Blade 15 Advanced RTX2080 SUPER
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商品の詳細

型番　RZ09-03305J53-R3J1
CPUIntel®Core™i7-10875H
GPUNVIDIA®GeForce®RTX™2080SUPERMax-Q8GB＝RTX3070相当
標準メモリ16GB(8GBx2)
標準ストレージ【NVMe】1TB　
ディスプレイ15.6インチOLED4Kタッチディスプレイ
電源230WACアダプター
OSWindows11Home

注意
使用期間1年
多少の傷があります。
電源ケーブルは後に買い足したものになります。

訳あり理由
充電コードを刺しながらでないと起動できません。
上記以外は正常に動きます。
おそらくバッテリーを交換すれば直ると思います。

#ガレリア
#ノートPC
#ゲーミングノートPC
#ゲーミングノートパソコン
#razer
#RTX3070
#RTX3060

CPU種類···Corei7

メモリ···16〜31GB

OS···Windows11

SSD容量···1000GB～

商品の説明

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Razer Blade 15 Advanced (2020) - スペック、テスト、価格 ...
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Razer Blade 15 Advanced - Gaming Laptop - Intel® Core™ i7-10875H - 16GB - 1TB SSD - NVIDIA® GeForce® RTX™ 2080 Super Max-Q
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