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Blade 15 Advanced RTX2080 SUPER
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￥36999税込
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商品の詳細
型番 RZ09-03305J53-R3J1
CPUIntel®Core™i7-10875H
GPUNVIDIA®GeForce®RTX™2080SUPERMax-Q8GB＝RTX3070相当
標準メモリ16GB(8GBx2)
標準ストレージ【NVMe】1TB
ディスプレイ15.6インチOLED4Kタッチディスプレイ
電源230WACアダプター
OSWindows11Home
注意
使用期間1年
多少の傷があります。
電源ケーブルは後に買い足したものになります。
訳あり理由
充電コードを刺しながらでないと起動できません。
上記以外は正常に動きます。
おそらくバッテリーを交換すれば直ると思います。
#ガレリア
#ノートPC
#ゲーミングノートPC
#ゲーミングノートパソコン
#razer
#RTX3070
#RTX3060
CPU種類···Corei7
メモリ···16〜31GB
OS···Windows11
SSD容量···1000GB～
CPUIntel®Core™i7-10875H
GPUNVIDIA®GeForce®RTX™2080SUPERMax-Q8GB＝RTX3070相当
標準メモリ16GB(8GBx2)
標準ストレージ【NVMe】1TB
ディスプレイ15.6インチOLED4Kタッチディスプレイ
電源230WACアダプター
OSWindows11Home
注意
使用期間1年
多少の傷があります。
電源ケーブルは後に買い足したものになります。
訳あり理由
充電コードを刺しながらでないと起動できません。
上記以外は正常に動きます。
おそらくバッテリーを交換すれば直ると思います。
#ガレリア
#ノートPC
#ゲーミングノートPC
#ゲーミングノートパソコン
#razer
#RTX3070
#RTX3060
CPU種類···Corei7
メモリ···16〜31GB
OS···Windows11
SSD容量···1000GB～
商品の説明
Razer Blade 15 アドバンスト ゲーミングノートパソコン 2020年夏モデル (15.6インチ 4K 有機EL タッチスクリーン/i7-1875H 8コア/RTX 2080 Super Max-Q 8G/16GB RAM/1TB SSD NVMe/Windows 10 ...
Razer Blade 15 Advanced Gaming Laptop 2020: Intel Core i7-10875H 8-Core, NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q, 15.6” FHD 300Hz, 16GB RAM, 1TB SSD, CNC ...
Blade 15 Advanced RTX2080 SUPER
Razer Blade 15 Advanced (2020) - スペック、テスト、価格 ...
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Razer Blade 15 Advanced Review (i7-10875H/2080 Super Max-Q) | KitGuru
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販売終了】RZ09-03305J53-R3J1【処分特価】のカスタマイズページ : PC ...
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