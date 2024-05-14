【値下げ可能】Logicool G512-LN

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ロジクール

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商品の詳細

使用年数:3年(週5-6使用)
キートップのカスれ:なし
キートップのカケ:なし
その他:全てのキー問題なく動作します


==============================
LogicoolG512-LN

PLATFORM:COMPUTER
USB−HUB有無:USBHUB有
USB有無種類:USB2.0
color:BLACK

#LogitechInternational
#Logicool


種類···キーボード

ケーブル···有線

商品の説明

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