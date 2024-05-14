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【値下げ可能】Logicool G512-LN
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商品の詳細
使用年数:3年(週5-6使用)
キートップのカスれ:なし
キートップのカケ:なし
その他:全てのキー問題なく動作します
==============================
LogicoolG512-LN
PLATFORM:COMPUTER
USB−HUB有無:USBHUB有
USB有無種類:USB2.0
color:BLACK
#LogitechInternational
#Logicool
種類···キーボード
ケーブル···有線
キートップのカスれ:なし
キートップのカケ:なし
その他:全てのキー問題なく動作します
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LogicoolG512-LN
PLATFORM:COMPUTER
USB−HUB有無:USBHUB有
USB有無種類:USB2.0
color:BLACK
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種類···キーボード
ケーブル···有線
商品の説明
Logicool G ゲーミングキーボード G512-LN ブラック メカニカルキーボード リニア 日本語配列 LIGHTSYNC RGB G512 Carbon 国内正規品 2年間メーカー保証
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