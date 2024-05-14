【値下げ可能】Logicool G512-LN

商品の詳細

使用年数:3年(週5-6使用)

キートップのカスれ:なし

キートップのカケ:なし

その他:全てのキー問題なく動作します





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LogicoolG512-LN



PLATFORM:COMPUTER

USB−HUB有無:USBHUB有

USB有無種類:USB2.0

color:BLACK



#LogitechInternational

#Logicool





種類···キーボード



ケーブル···有線