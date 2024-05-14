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アップルペンシル apple pencil 第1世代 美品
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商品の詳細
目立つ傷ほぼ無く外観はかなり綺麗です。
バッテリー問題無し、ペアリング・充電動作確認済み(0→100%充電可能)
付属品 箱 充電コネクタ(未使用) 説明書類
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商品の説明
Apple Pencil（第1世代）
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