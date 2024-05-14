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アップルペンシル　apple pencil　第1世代　美品

アップル

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アップルペンシル　apple pencil　第1世代　美品
アップルペンシル　apple pencil　第1世代　美品
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商品の詳細

目立つ傷ほぼ無く外観はかなり綺麗です。

バッテリー問題無し、ペアリング・充電動作確認済み(0→100%充電可能)

付属品　箱　充電コネクタ(未使用)　説明書類

商品の説明

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