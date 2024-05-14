- 当日発送
- 送料無料
EPSON プリンター PX-049A
- 販売価格 ：
-
￥2220税込
- 獲得ポイント ：
- 419ポイント
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
EPSONインクジェットプリンター(復合機)
PX-049A
【付属品】
・箱
・本体
・インク
・電源コード
・スタートガイド
・ご使用上の注意
・会員登録のご案内
・プリントもスキャンもワイヤレスで楽しもう！(冊子)
・ソフトウェアディスク(windows用)
インク残量はブラックが半分、イエロー.マゼンタ.シアンが3分の2程度です。
ノズルチェック結果は写真8枚目を参照
印刷状態は良好です。
※インクは本体に装着したまま発送します。
※インクが動かないように、インクカートリッジ挿入部を黄色いマスキングテープで固定しています。(写真4枚目)
剥がしてからご使用ください。
CART.SYST.INK:SINGLECOLOR
PCプリンタ機能有
USB有無種類:USB2.0
color:WHITE
イメージスキャナタイプ:フラットベットスキャナ
イメージセンサ:CIS
カラー印刷
ダイレクトプリント機能有
プリント方式:インクジェットプリント
ワイヤレスLAN有
原稿セットタイプ:固定
接続インタフェイス:USB端子
最大出力用紙サイズ:A4判
複写機能有
複合機能有
電源方式(新):AC式
#セイコーエプソン
#EPSON
PX-049A
【付属品】
・箱
・本体
・インク
・電源コード
・スタートガイド
・ご使用上の注意
・会員登録のご案内
・プリントもスキャンもワイヤレスで楽しもう！(冊子)
・ソフトウェアディスク(windows用)
インク残量はブラックが半分、イエロー.マゼンタ.シアンが3分の2程度です。
ノズルチェック結果は写真8枚目を参照
印刷状態は良好です。
※インクは本体に装着したまま発送します。
※インクが動かないように、インクカートリッジ挿入部を黄色いマスキングテープで固定しています。(写真4枚目)
剥がしてからご使用ください。
CART.SYST.INK:SINGLECOLOR
PCプリンタ機能有
USB有無種類:USB2.0
color:WHITE
イメージスキャナタイプ:フラットベットスキャナ
イメージセンサ:CIS
カラー印刷
ダイレクトプリント機能有
プリント方式:インクジェットプリント
ワイヤレスLAN有
原稿セットタイプ:固定
接続インタフェイス:USB端子
最大出力用紙サイズ:A4判
複写機能有
複合機能有
電源方式(新):AC式
#セイコーエプソン
#EPSON
商品の説明
エプソン プリンター A4 インクジェット 複合機 カラリオ PX-049A
オプション一覧-複合機プリンタEPSON Colorio PX-049A-
EPSON カラリオ PX-049A 価格比較 - 価格.com
エプソン インクジェットカラープリンター PX-049A 白 電通確認OK WiFi ...
EPSON カラリオ PX-049A 価格比較 - 価格.com
ヨドバシ.com - エプソン EPSON PX-049A [カラリオ colorio 複合型 ...
RDH-C 純正プリンターインク Colorio（カラリオ） シアン[px-049a px ...
エプソン カラリオプリンター PX-049A - 通販 - www ...
Amazon.co.jp: エプソン プリンター A4 インクジェット 複合機 ...
エプソン プリンター PX－049A 新着 36.0%割引 sandorobotics.com
人気ショップが最安値挑戦！】 エプソン プリンター A4 インクジェット ...
美品】EPSON PX-049A プリンター 【☆超目玉】 7130円 sandorobotics.com
即納新作 EPSON PX-049A プリンター(値下げ) 6HO3S-m14915395161 ...
Amazon.co.jp: エプソン プリンター A4 インクジェット 複合機 ...