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EPSON プリンター PX-049A

エプソン

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EPSON プリンター PX-049A
EPSON プリンター PX-049A
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商品の詳細

EPSONインクジェットプリンター(復合機)
PX-049A

【付属品】
・箱
・本体
・インク
・電源コード
・スタートガイド
・ご使用上の注意
・会員登録のご案内
・プリントもスキャンもワイヤレスで楽しもう！(冊子)
・ソフトウェアディスク(windows用)


インク残量はブラックが半分、イエロー.マゼンタ.シアンが3分の2程度です。

ノズルチェック結果は写真8枚目を参照
印刷状態は良好です。

※インクは本体に装着したまま発送します。

※インクが動かないように、インクカートリッジ挿入部を黄色いマスキングテープで固定しています。(写真4枚目)
剥がしてからご使用ください。


CART.SYST.INK:SINGLECOLOR
PCプリンタ機能有
USB有無種類:USB2.0
color:WHITE
イメージスキャナタイプ:フラットベットスキャナ
イメージセンサ:CIS
カラー印刷
ダイレクトプリント機能有
プリント方式:インクジェットプリント
ワイヤレスLAN有
原稿セットタイプ:固定
接続インタフェイス:USB端子
最大出力用紙サイズ:A4判
複写機能有
複合機能有
電源方式(新):AC式

#セイコーエプソン
#EPSON

商品の説明

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