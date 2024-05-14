EPSON プリンター PX-049A

商品の詳細

EPSONインクジェットプリンター(復合機)

PX-049A



【付属品】

・箱

・本体

・インク

・電源コード

・スタートガイド

・ご使用上の注意

・会員登録のご案内

・プリントもスキャンもワイヤレスで楽しもう！(冊子)

・ソフトウェアディスク(windows用)





インク残量はブラックが半分、イエロー.マゼンタ.シアンが3分の2程度です。



ノズルチェック結果は写真8枚目を参照

印刷状態は良好です。



※インクは本体に装着したまま発送します。



※インクが動かないように、インクカートリッジ挿入部を黄色いマスキングテープで固定しています。(写真4枚目)

剥がしてからご使用ください。





CART.SYST.INK:SINGLECOLOR

PCプリンタ機能有

USB有無種類:USB2.0

color:WHITE

イメージスキャナタイプ:フラットベットスキャナ

イメージセンサ:CIS

カラー印刷

ダイレクトプリント機能有

プリント方式:インクジェットプリント

ワイヤレスLAN有

原稿セットタイプ:固定

接続インタフェイス:USB端子

最大出力用紙サイズ:A4判

複写機能有

複合機能有

電源方式(新):AC式



#セイコーエプソン

#EPSON