SNP7XRW4C DDR4 PC-2133 16GB - PCパーツ

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SNP7XRW4C DDR4 PC-2133 16GB
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商品の詳細
メモリ容量···16GB
メーカー...DELL
型番...SNP7XRW4C/16G
PC-2133UDIMM
未開封、新品ですが手持ち在庫のため同等として出品致します。
PCとの相性についてはご購入前にご確認の上、購入をお願い致します。
週末発送となりますのでお急ぎの方はご遠慮ください。
商品の説明
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