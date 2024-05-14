SNP7XRW4C DDR4 PC-2133 16GB - PCパーツ

商品の詳細

種類···メモリ

メモリ容量···16GB

メーカー...DELL

型番...SNP7XRW4C/16G

PC-2133UDIMM



未開封、新品ですが手持ち在庫のため同等として出品致します。



PCとの相性についてはご購入前にご確認の上、購入をお願い致します。



週末発送となりますのでお急ぎの方はご遠慮ください。