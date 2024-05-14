SNP7XRW4C DDR4 PC-2133 16GB - PCパーツ

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SNP7XRW4C DDR4 PC-2133 16GB

デル

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SNP7XRW4C DDR4 PC-2133 16GB
SNP7XRW4C DDR4 PC-2133 16GB
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商品の詳細

種類···メモリ
メモリ容量···16GB
メーカー...DELL
型番...SNP7XRW4C/16G
PC-2133UDIMM

未開封、新品ですが手持ち在庫のため同等として出品致します。

PCとの相性についてはご購入前にご確認の上、購入をお願い致します。

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商品の説明

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