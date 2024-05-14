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Razer Huntsman Mini ゲーミングキーボード 値段交渉〇
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商品の詳細
リニア軸です！
試用期間5ヶ月使用しましたが合わなかったため出品させて頂きましたm(__)m
一応中古品扱いなのでご購入の際はご注意を！
その他付属品も着いております！
試用期間5ヶ月使用しましたが合わなかったため出品させて頂きましたm(__)m
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商品の説明
Razer Huntsman Mini JP Linear 赤軸 www.dimaivf.com
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Razer Huntsman Mini US Linear Optical Switch RZ03-03390400-R3M1 ...
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