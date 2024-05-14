Razer Huntsman Mini ゲーミングキーボード 値段交渉〇

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Tspoon

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商品の詳細

リニア軸です！

試用期間5ヶ月使用しましたが合わなかったため出品させて頂きましたm(__)m

一応中古品扱いなのでご購入の際はご注意を！

その他付属品も着いております！

商品の説明

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