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ROG RYUJIN II 360 [LGA1700 AM5]1
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￥14800税込
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商品の詳細
液晶イルミネーション付きの360mmの大型水冷CPUクーラーです。
Noctua社製ラジエーターファンが付属します。
なお、付属のFANは使わず別のものを利用していました。
付属品はすべて揃っています。
最新の12世代INTELCPU（LGA1700）及びRyzen7000番台の（AM5）に対応しています。
その他対応CPUは以下の通りです。
インテル:LGA1150,1151,1152,1155,1156,1200,2011,2011-3,2066,1700（1700対応ブラケット添付しています）
AMD:AM4、AM5（AM5対応ブラケット添付しています）
詳細はメーカHPを確認ください。
https://rog.asus.com/jp/cooling/cpu-liquid-coolers/rog-ryujin/rog-ryujin-ii-360-model/
ご検討よろしくお願いします。
種類...CPUクーラー
メーカー名
ASUS
商品コード
FN1818
水冷クーラー
商品の説明
ROG RYUJIN II 360
ASUS ROG RYUJIN II 360。
ASUS ROG Ryujin II 360 ARGB オールインワン 液体CPUクーラー 360mm ラジエーター (3.5インチカラーLCD 埋め込みポンプファン 3X ROG 120mm ARGB ラジエーターファン Intel LGA1700/1200/AM5/AM4ソケット対応)
ROG RYUJIN II 360
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