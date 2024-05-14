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ROG RYUJIN II 360 [LGA1700 AM5]1

エイスース

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ROG RYUJIN II 360 [LGA1700 AM5]1
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商品の詳細

ASUSROGRYUJINII360になります。


液晶イルミネーション付きの360mmの大型水冷CPUクーラーです。
Noctua社製ラジエーターファンが付属します。
なお、付属のFANは使わず別のものを利用していました。

付属品はすべて揃っています。

最新の12世代INTELCPU（LGA1700）及びRyzen7000番台の（AM5）に対応しています。
その他対応CPUは以下の通りです。
インテル:LGA1150,1151,1152,1155,1156,1200,2011,2011-3,2066,1700（1700対応ブラケット添付しています）
AMD:AM4、AM5（AM5対応ブラケット添付しています）

詳細はメーカHPを確認ください。
https://rog.asus.com/jp/cooling/cpu-liquid-coolers/rog-ryujin/rog-ryujin-ii-360-model/


ご検討よろしくお願いします。

種類...CPUクーラー
メーカー名
ASUS
商品コード
FN1818
水冷クーラー

商品の説明

ROG RYUJIN II 360 [LGA1700 AM5]1
ROG RYUJIN II 360

ROG RYUJIN II 360 [LGA1700 AM5]1
ASUS ROG RYUJIN II 360。

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ASUS ROG Ryujin II 360 ARGB オールインワン 液体CPUクーラー 360mm ラジエーター (3.5インチカラーLCD 埋め込みポンプファン 3X ROG 120mm ARGB ラジエーターファン Intel LGA1700/1200/AM5/AM4ソケット対応)

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Review: Asus RoG Ryujin II 360 - Cooling - HEXUS.net

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