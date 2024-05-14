ROG RYUJIN II 360 [LGA1700 AM5]1

利用可

当日発送可 (14:00までのご注文が対象)

在庫あり

商品の詳細

ASUSROGRYUJINII360になります。





液晶イルミネーション付きの360mmの大型水冷CPUクーラーです。

Noctua社製ラジエーターファンが付属します。

なお、付属のFANは使わず別のものを利用していました。



付属品はすべて揃っています。



最新の12世代INTELCPU（LGA1700）及びRyzen7000番台の（AM5）に対応しています。

その他対応CPUは以下の通りです。

インテル:LGA1150,1151,1152,1155,1156,1200,2011,2011-3,2066,1700（1700対応ブラケット添付しています）

AMD:AM4、AM5（AM5対応ブラケット添付しています）



詳細はメーカHPを確認ください。

https://rog.asus.com/jp/cooling/cpu-liquid-coolers/rog-ryujin/rog-ryujin-ii-360-model/





ご検討よろしくお願いします。



種類...CPUクーラー

メーカー名

ASUS

商品コード

FN1818

水冷クーラー