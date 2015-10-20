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Jspoon

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★希少！超美品★★完動品！★

MAKINONMC135mmF2.8

【コンディション】

外観のスレ、キズ小の外観です！

◆光学

綺麗な光学です!

撮影に影響のあるほどのクモリやカビ、など無く、少しチリ、ゴミはありますが、程よい視認性です！

◆動作

動作チェック済みです！

滅多にない希少！超美品の逸品です。是非この機会をお見逃しなく！！

写真、内容が全てです！記載してないものは一切付属しません！

シリアルナンバー　825922

商品の説明

★希少！美品★MAKINON マキノン MC 135mm F2.8 ニコン用
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