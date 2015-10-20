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★希少！美品★MAKINON マキノン MC 135mm F2.8 ニコン用
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￥1512税込
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商品の詳細
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★希少！超美品★★完動品！★
MAKINONMC135mmF2.8
【コンディション】
外観のスレ、キズ小の外観です！
◆光学
綺麗な光学です!
撮影に影響のあるほどのクモリやカビ、など無く、少しチリ、ゴミはありますが、程よい視認性です！
◆動作
動作チェック済みです！
滅多にない希少！超美品の逸品です。是非この機会をお見逃しなく！！
写真、内容が全てです！記載してないものは一切付属しません！
シリアルナンバー 825922
★希少！超美品★★完動品！★
MAKINONMC135mmF2.8
【コンディション】
外観のスレ、キズ小の外観です！
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撮影に影響のあるほどのクモリやカビ、など無く、少しチリ、ゴミはありますが、程よい視認性です！
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滅多にない希少！超美品の逸品です。是非この機会をお見逃しなく！！
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シリアルナンバー 825922
商品の説明
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