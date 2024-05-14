ASRock B365M PRO4 LGA1151 マザーボード

利用可

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在庫あり

商品の詳細

ご覧頂きありがとうございます。



BIOSとWindowsの起動のみ確認済みとなります。



最新のBIOSに更新致しました。



付属品は画像のもので全てとなります。



精密機器であり、すべての機能を確認しておりませんのでジャンク扱いとさせて頂きます。



※他サイトにても出品しておりますのでキャンセルさせて頂く場合がございます。



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