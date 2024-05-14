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ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX Z590

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ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX Z590
ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX Z590
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商品の詳細

ASUSROGMAXIMUSXIIIAPEXZ590

新品を自宅保管(予備)していた物になります
新品ですが出品に伴い通電確認及び
ソケット確認をしています。

商品の状態、付属品は画像にて確認を
お願いします。

箱に傷等がある場合があります。
ご了承下さい。

宜しくお願いします。




PROCOOLII電源コネクタ
18POWERSTAGES
MULTI-GPUSLI®サポート
‧2xPCIe4.0x16スロット*(x16,x8/x8,x8/x4)
‧1xPCIe3.0x4スロット
INTEL®SOCKETLGA1200
11thGenIntel®Core™processors\u002610thGenIntel®Core™,Pentium®GoldandCeleron®プロセッサー
DDR4,2XDIMM
・OptiMemIII
・デュアルチャンネル
4XM.2SLOTS
・2x2242-2280supportPCIe4.0x4モード
・DIMM.2_1
1x2242-22110supportsPCIe3.0x4\u0026SATAモード
・DIMM.2_2
1x2242-22110supportsPCIe3.0x4モード

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商品の説明

ROG MAXIMUS XIII APEX | マザーボード | ROG Japan
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