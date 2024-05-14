ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX Z590

商品の詳細

ASUSROGMAXIMUSXIIIAPEXZ590



新品を自宅保管(予備)していた物になります

新品ですが出品に伴い通電確認及び

ソケット確認をしています。



商品の状態、付属品は画像にて確認を

お願いします。



箱に傷等がある場合があります。

ご了承下さい。



宜しくお願いします。









PROCOOLII電源コネクタ

18POWERSTAGES

MULTI-GPUSLI®サポート

‧2xPCIe4.0x16スロット*(x16,x8/x8,x8/x4)

‧1xPCIe3.0x4スロット

INTEL®SOCKETLGA1200

11thGenIntel®Core™processors\u002610thGenIntel®Core™,Pentium®GoldandCeleron®プロセッサー

DDR4,2XDIMM

・OptiMemIII

・デュアルチャンネル

4XM.2SLOTS

・2x2242-2280supportPCIe4.0x4モード

・DIMM.2_1

1x2242-22110supportsPCIe3.0x4\u0026SATAモード

・DIMM.2_2

1x2242-22110supportsPCIe3.0x4モード



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