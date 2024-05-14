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ASUS ゲーミングノートパソコン TUF Gaming F17 FX706HE

エイスース

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ASUS ゲーミングノートパソコン TUF Gaming F17 FX706HE
ASUS ゲーミングノートパソコン TUF Gaming F17 FX706HE
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商品の詳細

デスクトップに移行したため少ししか使用してません。
引越しするので販売します！

Windows11ですが、10にダウングレードして使ってたので希望であればサポート致します(*^^*)

外箱付き、外箱での発送になります！

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【シリーズ名】ASUSTUFGamingF17
【型番】FX706HE
【OS】Windows11Home
【カラー】グラファイトブラック
【ディスプレイ】17.3型ワイドTFTカラー液晶/ノングレア/1,920×1,080ドット(フルHD)(144Hz)
【サイズ】幅399.2mm×奥行き268.9mm×高さ23.3~28mm約2.65kg
【CPU】インテルCorei7-11800H
【メモリ】16GB
【ストレージ】SSD:512GB(PCIExpress3.0x4接続)【GPU】NVIDIAGeForceRTX3050TiLaptopGPU(NVIDIAOptimusTechnology対応)
【外部ディスプレイ出力】最大7,680×4,320ドット※外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります
【USBポート】USB3.2(Type-C/Gen2※データ転送と映像出力をサポート)×1、USB3.2(Type-A/Gen1)×3【外部ディスプレイ出力】HDMI×1
【オーディオ】ステレオスピーカー(2W×2),アレイマイク,マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1
【通信機能】LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ45),無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(Wifi6),Bluetooth5.1
【キーボード】103キー日本語キーボード(RGBイルミネートキーボード)
【Webカメラ】92万画素Webカメラ
【バッテリー駆動】約5.3時間
【主な付属品】ACアダプター,製品マニュアル,製品保証書

商品の説明

ASUS ゲーミングノートパソコン TUF Gaming F17 FX706HE
ASUS ゲーミングノートパソコン TUF Gaming F17 FX706HE ( 17.3インチ/Core i7-11800H 16GB 512GB RTX 3050 Ti Laptop GPU 1,920×1,080ドット フルHD 144Hz Webカメラ内蔵 グラファイトブラック ) ...

ASUS ゲーミングノートパソコン TUF Gaming F17 FX706HE
ASUS ゲーミングノートパソコン TUF Gaming F17 FX706HE ( 17.3インチ/Core i7-11800H 16GB 512GB RTX 3050 Ti Laptop GPU 1,920×1,080ドット フルHD 144Hz Webカメラ内蔵 グラファイトブラック ) ...

ASUS ゲーミングノートパソコン TUF Gaming F17 FX706HE
インテル Core i7 搭載 ASUS ゲーミングノートパソコン TUF Gaming F17 FX706HM(17.3インチ/16GB, 512GB/RTX 3050 Ti Laptop GPU/1,920×1,080(144Hz)/Webカメラ内蔵/ブラック)【日本正規代理店品】【あんしん保証...

ASUS ゲーミングノートパソコン TUF Gaming F17 FX706HE
ASUS ゲーミングノートパソコン TUF Gaming F17 FX706HE ( 17.3インチ/Core i7-11800H 16GB 512GB RTX 3050 Ti Laptop GPU 1,920×1,080ドット フルHD 144Hz Webカメラ内蔵 グラファイトブラック ) ...

ASUS ゲーミングノートパソコン TUF Gaming F17 FX706HE
ASUS TUF Gaming F17 (2022) | TUF Gaming | ゲーミングノートパソコン ...

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ASUS ゲーミングノートパソコン TUF Gaming F17 FX706HE ( 17.3インチ/Core i7-11800H 16GB 512GB RTX 3050 Ti Laptop GPU 1,920×1,080ドット フルHD 144Hz Webカメラ内蔵 グラファイトブラック ) ...

ASUS ゲーミングノートパソコン TUF Gaming F17 FX706HE
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ASUS TUF Gaming F17 (2022) | TUF Gaming | ゲーミングノートパソコン ...

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Amazon.co.jp: ASUS ゲーミングノートPC TUF Gaming F17 FX707ZM ...

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ASUS Store（エイスース ストア） - ASUS TUF Gaming F17 FX706HE ...

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Amazon | ASUS ゲーミングノートPC TUF Gaming F17 17.3インチ GeForce ...

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ASUS ゲーミングノートパソコン TUF Gaming F17 FX706HE ( 17.3インチ/Core i7-11800H 16GB 512GB RTX 3050 Ti Laptop GPU 1,920×1,080ドット フルHD 144Hz Webカメラ内蔵 グラファイトブラック ) ...

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ASUS TUF Gaming F17 FX706HE FX706HE-I7R3050TBEC投稿画像・動画 ...

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