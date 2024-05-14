❤️【純正】❤️ Microsoft Surface Pro 7☆カバーキーボード

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マイクロソフト

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商品の詳細

❤️【純正】❤️MicrosoftSurfacePro7☆カバーキーボード
モデル番号:1725

対応機種SurfacePro7、SurfacePro3、SurfacePro4、SurfacePro(第5世代)、SurfacePro6

複数あるので写真は1枚のみです。欲しい人がいたらもっと写真をアップロードします。
動作確認済みの非常に美品です。中古ですが状態は良好です。

使用感の少ないお品物ですので。多少の傷や汚れがある場合がございますが、使用には問題ございません。NCNRをご利用ください

商品の説明

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