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️【純正】❤️ Microsoft Surface Pro 7☆カバーキーボード
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商品の詳細
モデル番号:1725
対応機種SurfacePro7、SurfacePro3、SurfacePro4、SurfacePro(第5世代)、SurfacePro6
複数あるので写真は1枚のみです。欲しい人がいたらもっと写真をアップロードします。
動作確認済みの非常に美品です。中古ですが状態は良好です。
使用感の少ないお品物ですので。多少の傷や汚れがある場合がございますが、使用には問題ございません。NCNRをご利用ください
商品の説明
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