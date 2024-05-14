- 当日発送
- 送料無料
USB C ミッドナイトブルー ドッキングステーション デュアルモニター
- 販売価格 ：
-
￥2196税込
- 獲得ポイント ：
- 512ポイント
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
新品未使用品
USBCミッドナイトブルードッキングステーションデュアルモニター、NewQ12-in-1USBCハブ、デュアル4K@30HzHDMI、4つのUSB、オーディオ、イーサネット、SD/TF、PD100W、Thunderbolt3/4ドック、MacBookAirPro、HP、SteamDeck、Dell用
この商品について
【12in1拡張シャーシ】この12in1USB-C拡張シャーシデュアルディスプレイには、2*4KHDMIポート、3*USB-A3.0、1*USB-A2.0、1*USB-C3.0、RJ45イーサネットポート、SD/TFカードリーダー、3.5mmオーディオポート、PD-inポートが搭載されています。
【デュアルHDMI4K@30Hz】2つのhdmiポートを備えたNewQ拡張ドックは、最大1つのUHD3840x2160@60Hzまたは1080p@120Hzをサポートし、デュアルディスプレイ、テレビ、プロジェクタのデュアル3840x2160@30HzMaxをサポートします。視覚的な体験を最適化します。
【USB3.05Gbps速度】USB3.0ポート（USB-AとUSB-C）、USB2.0より10倍速い5Gbpsまでのデータ転送速度をサポートする。SDとmicroSD（TF）スロットは、104MB/sの最大速度で同時に読み取ることができる。
【ギガビットイーサネットとオーディオ/マイク】拡張ベースのイーサネットポートは、映画をすばやくダウンロードし、ゲームの遅延を軽減します。3.5mmのオーディオ/マイク用の2in1ジャックを備えたノートパソコンのドッキング。
USBCミッドナイトブルードッキングステーションデュアルモニター、NewQ12-in-1USBCハブ、デュアル4K@30HzHDMI、4つのUSB、オーディオ、イーサネット、SD/TF、PD100W、Thunderbolt3/4ドック、MacBookAirPro、HP、SteamDeck、Dell用
この商品について
【12in1拡張シャーシ】この12in1USB-C拡張シャーシデュアルディスプレイには、2*4KHDMIポート、3*USB-A3.0、1*USB-A2.0、1*USB-C3.0、RJ45イーサネットポート、SD/TFカードリーダー、3.5mmオーディオポート、PD-inポートが搭載されています。
【デュアルHDMI4K@30Hz】2つのhdmiポートを備えたNewQ拡張ドックは、最大1つのUHD3840x2160@60Hzまたは1080p@120Hzをサポートし、デュアルディスプレイ、テレビ、プロジェクタのデュアル3840x2160@30HzMaxをサポートします。視覚的な体験を最適化します。
【USB3.05Gbps速度】USB3.0ポート（USB-AとUSB-C）、USB2.0より10倍速い5Gbpsまでのデータ転送速度をサポートする。SDとmicroSD（TF）スロットは、104MB/sの最大速度で同時に読み取ることができる。
【ギガビットイーサネットとオーディオ/マイク】拡張ベースのイーサネットポートは、映画をすばやくダウンロードし、ゲームの遅延を軽減します。3.5mmのオーディオ/マイク用の2in1ジャックを備えたノートパソコンのドッキング。
商品の説明
USB Cドッキングステーション デュアルモニター 14in1 ミニソプル USB Cハブ デュアルHDMIアダプター モニター2台用 DP 5 USB Aポート USB Cドック PD充電器 SD/TF マイク/オーディオ イーサネット USB Cデータ対応 Windows用ラップトップ
Amazon.co.jp: USB-C ドッキングステーション デュアルモニター USB C ...
USB C ハブ 12-in-1 2023新型 USB Type-c 変換アダプタ トリプルディスプレイ（デュアルHDMI 4K＆VGA)マルチポート ドッキングステーション タイプ C ハブ デュアル 4K HDMI/1080P VGA/USB-A ポートx4/PD 100W Type C急速充電 ...
USB Cドッキングステーション デュアルモニター 14in1 ミニソプル USB Cハブ デュアルHDMIアダプター モニター2台用 DP 5 USB Aポート USB Cドック PD充電器 SD/TF マイク/オーディオ イーサネット USB Cデータ対応 Windows用ラップトップ
USB Cドッキングステーション デュアルモニター デュアルHDMI USB Cドック ノートパソコンドッキングステーション HDMIポート2個付き VGA 65W電源アダプタ 6USB イーサネット SD/TF オーディオ/マイク Dell Hp/Surface Pro用
サンワダイレクト USB-C ハブ HDMI 2つ トリプルモニター 4K PD60W LAN ケーブル長30cm ドッキングステーション ブラック 400-HUBC099BK
Amazon.co.jp: USB Cドッキングステーションデュアルモニター 12イン1 ...
USB Cドッキングステーション デュアルモニター 14in1 ミニソプル USB Cハブ デュアルHDMIアダプター モニター2台用 DP 5 USB Aポート USB Cドック PD充電器 SD/TF マイク/オーディオ イーサネット USB Cデータ対応 Windows用ラップトップ
USB Cドッキングステーション デュアルモニター 14in1 ミニソプル USB Cハブ デュアルHDMIアダプター モニター2台用 DP 5 USB Aポート USB Cドック PD充電器 SD/TF マイク/オーディオ イーサネット USB Cデータ対応 Windows用ラップトップ
Amazon | Anker PowerExpand 9-in-1 USB-C PD Dock ドッキング ...
USB Cドッキングステーション デュアルモニター 14in1 ミニソプル USB Cハブ デュアルHDMIアダプター モニター2台用 DP 5 USB Aポート USB Cドック PD充電器 SD/TF マイク/オーディオ イーサネット USB Cデータ対応 Windows用ラップトップ
サンワダイレクト Type-C ドッキングステーション USB-C ハブ HDMI 4K出力 PD100W 有線LAN ケーブル長1m L字コネクタ 400-HUBC8BK
特集】【2021年版】便利に使えるUSB Type-C/Thunderboltドッキング ...
サンワダイレクト ドッキングステーション Type-C HDMI 2ポート 3画面出力対応 4K/60Hz DisplayPort PD100W 有線LAN SD/microSD 3.5mm接続 スタンド機能 400-VGA021
家電・スマホ・カメラ・PC/タブレット・PC周辺機器のデイリーランキング
-
-
-
-
-
-
7
Logicool M575 BLACK
PC周辺機器
￥1,788
この商品を見ている人におすすめ
-
-
ルアー用品
￥21,830
-
ウエア/装備(男性用)
￥13,912
-
ウエア(女性用)
￥2,090
-
ウエア(女性用)
￥8,900
-
ウエア(女性用)
￥1,776
-