USB C ミッドナイトブルー ドッキングステーション デュアルモニター

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USBCミッドナイトブルードッキングステーションデュアルモニター、NewQ12-in-1USBCハブ、デュアル4K@30HzHDMI、4つのUSB、オーディオ、イーサネット、SD/TF、PD100W、Thunderbolt3/4ドック、MacBookAirPro、HP、SteamDeck、Dell用



この商品について

【12in1拡張シャーシ】この12in1USB-C拡張シャーシデュアルディスプレイには、2*4KHDMIポート、3*USB-A3.0、1*USB-A2.0、1*USB-C3.0、RJ45イーサネットポート、SD/TFカードリーダー、3.5mmオーディオポート、PD-inポートが搭載されています。

【デュアルHDMI4K@30Hz】2つのhdmiポートを備えたNewQ拡張ドックは、最大1つのUHD3840x2160@60Hzまたは1080p@120Hzをサポートし、デュアルディスプレイ、テレビ、プロジェクタのデュアル3840x2160@30HzMaxをサポートします。視覚的な体験を最適化します。

【USB3.05Gbps速度】USB3.0ポート（USB-AとUSB-C）、USB2.0より10倍速い5Gbpsまでのデータ転送速度をサポートする。SDとmicroSD（TF）スロットは、104MB/sの最大速度で同時に読み取ることができる。

【ギガビットイーサネットとオーディオ/マイク】拡張ベースのイーサネットポートは、映画をすばやくダウンロードし、ゲームの遅延を軽減します。3.5mmのオーディオ/マイク用の2in1ジャックを備えたノートパソコンのドッキング。