SII MP-B20 BLACK レシートプリンター　未使用品

商品の詳細

SIIMP-B20BLACK



未使用品

動作確認済み



BLUETOOTH有

PCプリンタ機能有

USB有無種類:USB2.0

color:BLACK

カラー印刷:モノクロ印刷

ダイレクトプリント機能有

プリント方式:感熱プリント

接続インタフェイス:USB端子

電源方式(新):コードレス(バッテリー)



#セイコーインスツル

#SII



本体、USBケーブル、説明書付き



モバイルプリンター用ロール紙20ロール付きです。



プチプチで包んでダンボールに入れて発送します。



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