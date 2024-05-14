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SII MP-B20 BLACK レシートプリンター　未使用品

Jspoon

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SII MP-B20 BLACK レシートプリンター　未使用品
SII MP-B20 BLACK レシートプリンター　未使用品
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商品の詳細

SIIMP-B20BLACK

未使用品
動作確認済み

BLUETOOTH有
PCプリンタ機能有
USB有無種類:USB2.0
color:BLACK
カラー印刷:モノクロ印刷
ダイレクトプリント機能有
プリント方式:感熱プリント
接続インタフェイス:USB端子
電源方式(新):コードレス(バッテリー)

#セイコーインスツル
#SII

本体、USBケーブル、説明書付き

モバイルプリンター用ロール紙20ロール付きです。

プチプチで包んでダンボールに入れて発送します。

店舗運営用品種類···レジ・会計用品

商品の説明

SII MP-B20 BLACK レシートプリンター　未使用品
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