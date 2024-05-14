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SII MP-B20 BLACK レシートプリンター 未使用品
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￥7920税込
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商品の詳細
SIIMP-B20BLACK
未使用品
動作確認済み
BLUETOOTH有
PCプリンタ機能有
USB有無種類:USB2.0
color:BLACK
カラー印刷:モノクロ印刷
ダイレクトプリント機能有
プリント方式:感熱プリント
接続インタフェイス:USB端子
電源方式(新):コードレス(バッテリー)
#セイコーインスツル
#SII
本体、USBケーブル、説明書付き
モバイルプリンター用ロール紙20ロール付きです。
プチプチで包んでダンボールに入れて発送します。
店舗運営用品種類···レジ・会計用品
未使用品
動作確認済み
BLUETOOTH有
PCプリンタ機能有
USB有無種類:USB2.0
color:BLACK
カラー印刷:モノクロ印刷
ダイレクトプリント機能有
プリント方式:感熱プリント
接続インタフェイス:USB端子
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#SII
本体、USBケーブル、説明書付き
モバイルプリンター用ロール紙20ロール付きです。
プチプチで包んでダンボールに入れて発送します。
店舗運営用品種類···レジ・会計用品
商品の説明
SII MP-B20 BLACK レシートプリンター 未使用品-
SII MP-B20 BLACK レシートプリンター 未使用品-
セイコーインスツル モノクロ モバイル型感熱式プリンター MP-B20 USB Bluetooth接続 MFi認定 ブラック
セイコーインスツル モノクロ モバイル型感熱式プリンター MP-B20 USB Bluetooth接続 MFi認定 ブラック
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