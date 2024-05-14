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Canon EF24-105mm 4L IS USM(2012)レンズ故障品

キヤノン

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Canon EF24-105mm 4L IS USM(2012)レンズ故障品
Canon EF24-105mm 4L IS USM(2012)レンズ故障品
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商品の詳細

キャノン中古レンズ　
CanonEF24-105mm4LISUSM(2012)／故障品
キヤノンEFマウント

ガラスは良好な状態です。AFは問題ありません。
ズームは正常に機能します。

⚠️絞り機能に問題が発生しており、修理が必要です。
(Canonでの修理対応期間終了年月日2024年6月）
レンズフードはありますが、細かい傷と、1箇所補修したあとがあります。

ご理解頂ける方のみ、ご購入をお願いいたします。

マウント...キヤノンEFマウント系

商品の説明

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