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Canon EF24-105mm 4L IS USM(2012)レンズ故障品
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￥7480税込
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商品の詳細
キャノン中古レンズ
CanonEF24-105mm4LISUSM(2012)／故障品
キヤノンEFマウント
ガラスは良好な状態です。AFは問題ありません。
ズームは正常に機能します。
⚠️絞り機能に問題が発生しており、修理が必要です。
(Canonでの修理対応期間終了年月日2024年6月）
レンズフードはありますが、細かい傷と、1箇所補修したあとがあります。
ご理解頂ける方のみ、ご購入をお願いいたします。
マウント...キヤノンEFマウント系
CanonEF24-105mm4LISUSM(2012)／故障品
キヤノンEFマウント
ガラスは良好な状態です。AFは問題ありません。
ズームは正常に機能します。
⚠️絞り機能に問題が発生しており、修理が必要です。
(Canonでの修理対応期間終了年月日2024年6月）
レンズフードはありますが、細かい傷と、1箇所補修したあとがあります。
ご理解頂ける方のみ、ご購入をお願いいたします。
マウント...キヤノンEFマウント系
商品の説明
ついに来た…接点不良』 CANON EF24-105mm F4L IS USM のクチコミ掲示板 ...
Canon EF24-105mm 4L IS USM(2012)レンズ故障品-eastgate.mk
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CANON EF24-105mm F4L IS USM - レンズ(ズーム)
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