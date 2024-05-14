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micro SDカード 512GB EVO plus microSDXC

サムスン

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micro SDカード 512GB EVO plus microSDXC
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商品の詳細

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samsungmicroSDカード512GBEVOplusmicroSDXCUHS-IU3

microSDEVOPlus512GB(2021年モデル)
高速転送対応(国内正規品)
JANコード4560441097282

商品の説明

micro SDカード 512GB EVO plus microSDXC
Samsung microSDカード 512GB EVO Plus microSDXC UHS-I U3 Nintendo Switch 動作確認済 最大転送速度130MB/秒 MB-MC512KA/EC 国内正規保証品
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