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CASIO　EX-word　電子辞書　AZ-SX4900

カシオ

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商品の詳細

2020年3月に学校販売で購入しましたが、10回未満の使用です。
当時3万3千円位で購入したと思います。
ほとんど使わず箱にしまって保管しておりました。
動作確認済みです。

タッチペン、説明書、箱ついています。
名前シールはなくしてしまいました。

写真の付属品をご確認ください。

商品の説明

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