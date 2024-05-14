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CASIO EX-word 電子辞書 AZ-SX4900
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商品の詳細
2020年3月に学校販売で購入しましたが、10回未満の使用です。
当時3万3千円位で購入したと思います。
ほとんど使わず箱にしまって保管しておりました。
動作確認済みです。
タッチペン、説明書、箱ついています。
名前シールはなくしてしまいました。
写真の付属品をご確認ください。
当時3万3千円位で購入したと思います。
ほとんど使わず箱にしまって保管しておりました。
動作確認済みです。
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商品の説明
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