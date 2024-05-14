◇AspireWX 通信ユニット IP8D-EXIFU-E1 増設架用⓶ - その他

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◆AspireWX 通信ユニット IP8D-EXIFU-E1 増設架用⓶
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商品の詳細
◆NEC AspireWX通信ユニット IP8D-EXIFU-E1増設架用
ＮＥＣ Aspire ＷＸ 主装置に搭載し動作致します。
※動作確認済みです。
付属品：固定用ネジ×1本
※複数出品の為、写真は使いまわしです。
ＮＥＣ Aspire ＷＸ 主装置に搭載し動作致します。
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商品の説明
IP8D-EXIFU-E1｜テルワールド（NEC中古ビジネスホン販売店）
IP8D-EXIFU-E1 NEC製 増設架用通信ユニット（増設） AspireWX
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