◇AspireWX 通信ユニット IP8D-EXIFU-E1 増設架用⓶ - その他

商品の詳細

◆NEC AspireWX通信ユニット IP8D-EXIFU-E1増設架用



ＮＥＣ Aspire ＷＸ 主装置に搭載し動作致します。



※動作確認済みです。



付属品：固定用ネジ×1本



※複数出品の為、写真は使いまわしです。