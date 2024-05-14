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【SALE】宇野千代 淡墨の桜 ペア ロックグラス 木箱入 272543
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￥3564税込
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商品の詳細
宇野千代淡墨の桜ペアロックグラス木箱入
補足説明：
江戸切子ペアグラス焼酎グラスタンブラー化粧箱入重ね剣矢来ペア容量約290ml日本製KY-33-44326
商品説明 ：
素材:ガラス
生産国:日本
容量:約290ml
セット内容:紅×1,藍×1
生産タイミングの関係上、紙箱または桐箱でお届けいたします。どちらかを選ぶことはできません。
東京都伝統工芸品江戸切子の代表的な紋様『剣矢来(けんやらい)』口元から底を覗くとまるで万華鏡のように見える江戸切子の代表的な色合いである『紅』と『藍』色のグラス生産タイミングの関係上、紙箱または桐箱でお届けいたします。どちらかを選ぶことはできません。
ブランド：すみだ江戸切子館
ご希望があれば奥の松飲み比べセットを500円で追加します！！
よろしくお願い申し上げます。
補足説明：
江戸切子ペアグラス焼酎グラスタンブラー化粧箱入重ね剣矢来ペア容量約290ml日本製KY-33-44326
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素材:ガラス
生産国:日本
容量:約290ml
セット内容:紅×1,藍×1
生産タイミングの関係上、紙箱または桐箱でお届けいたします。どちらかを選ぶことはできません。
東京都伝統工芸品江戸切子の代表的な紋様『剣矢来(けんやらい)』口元から底を覗くとまるで万華鏡のように見える江戸切子の代表的な色合いである『紅』と『藍』色のグラス生産タイミングの関係上、紙箱または桐箱でお届けいたします。どちらかを選ぶことはできません。
ブランド：すみだ江戸切子館
ご希望があれば奥の松飲み比べセットを500円で追加します！！
よろしくお願い申し上げます。
商品の説明
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