SABERTOOTH Z97 +core i7 4790K ＋CPUクーラー - PCパーツ

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SABERTOOTH Z97 +core i7 4790K ＋CPUクーラー

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商品の詳細

マザーボード:ASUSSABERTOOTHZ97
CPU:corei74790K
CPUクーラー:ENERMAX


※メモリなし
※出品するにあたり動作確認済

商品の説明

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