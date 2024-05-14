SABERTOOTH Z97 +core i7 4790K ＋CPUクーラー - PCパーツ

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SABERTOOTH Z97 +core i7 4790K ＋CPUクーラー
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商品の詳細
CPU:corei74790K
CPUクーラー:ENERMAX
※メモリなし
※出品するにあたり動作確認済
商品の説明
驚きの価格 SABERTOOTH Z97 + core i7 4790 ＋CPUクーラー PCパーツ ...
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