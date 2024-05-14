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【ジャンク】GeForce RTX 2060 SUPER

Wspoon

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商品の詳細

人気グラフィックボードモデル...RTX2060super

前PC故障に伴い新規PCを購入しましたので、本グラフィックボードを出品いたします。

マザーボードとの相性が悪かったため、ロックピンを切断しております(画像参照ください)。
よってジャンク品として出品いたします。
直前の起動テストも行っておりません。

正規箱もございません。
別梱包にてお送りいたします。

商品の説明

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