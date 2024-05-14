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【ジャンク】GeForce RTX 2060 SUPER
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￥6750税込
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商品の詳細
前PC故障に伴い新規PCを購入しましたので、本グラフィックボードを出品いたします。
マザーボードとの相性が悪かったため、ロックピンを切断しております(画像参照ください)。
よってジャンク品として出品いたします。
直前の起動テストも行っておりません。
正規箱もございません。
別梱包にてお送りいたします。
商品の説明
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