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マザーボードCPU セット H270M PRO4 intel i7 7700
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商品の詳細
inteli77700
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#i7#7700#corei7
#マザボ
#マザーボード#matx
#cpu#インテル#pc
#メモリ#ddr4
BIOS確認済み
ですが、ジャンクで出品します
ノークレーム.ノーリターン.ノーキャンセルでお願いします
ioパネルあります
メモリー4GB付けます
種類...マザーボード,CPU,メモリ
商品の説明
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