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マザーボードCPU セット H270M PRO4 intel i7 7700

アスロック

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商品の詳細

ASRockH270MPRO4
inteli77700

#ASRock
#i7#7700#corei7
#マザボ
#マザーボード#matx
#cpu#インテル#pc
#メモリ#ddr4

BIOS確認済み
ですが、ジャンクで出品します
ノークレーム.ノーリターン.ノーキャンセルでお願いします


ioパネルあります
メモリー4GB付けます

種類...マザーボード,CPU,メモリ

商品の説明

マザーボードCPU セット H270M PRO4 intel i7 7700
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