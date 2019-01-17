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フィールドスリー 4TB 外付けHDD/F304E3-BK-4TB
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￥3267税込
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商品の詳細
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m(__)m
こちらの商品は新品未開封未使用品になります。
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【▼商品名】
フィールドスリー
外付けハードディスク
4TBF304E3-BK
テレビ録画PCデータ保存
USB3.1対応外付けHDD
【▼商品説明】
液晶TVに繋げれば、HDDレコーダーに大変身!!
●対応PC:USB2.0以上の端子を持つDOS/V互換機
●対応OS:Windows10/8.1/Windows8/Windows7
●インタフェース:USB3.0/USB2.0
●サイズ:約36(W)×112(H)×187(D)mm
【▼メーカー名】
フィールドスリー(株)
【▼型番】
F304E3-BK-4TB
【▼商品パッケージ寸法】
幅×奥行き×高さcm
【▼商品重さ】
約36(W)×112(H)×187(D)mm
【▼商品の状態】
・新品未開封未使用品
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商品の説明
フィールドスリー 4TB 外付けHDD/F304E3-BK-4TB - PC周辺機器
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