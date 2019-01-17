フィールドスリー 4TB 外付けHDD/F304E3-BK-4TB - PC周辺機器

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フィールドスリー 4TB 外付けHDD/F304E3-BK-4TB

Dspoon

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フィールドスリー 4TB 外付けHDD/F304E3-BK-4TB
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商品の詳細

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【▼商品名】
フィールドスリー
外付けハードディスク
4TBF304E3-BK
テレビ録画PCデータ保存
USB3.1対応外付けHDD


【▼商品説明】

液晶TVに繋げれば、HDDレコーダーに大変身!!
●対応PC:USB2.0以上の端子を持つDOS/V互換機
●対応OS:Windows10/8.1/Windows8/Windows7
●インタフェース:USB3.0/USB2.0
●サイズ:約36(W)×112(H)×187(D)mm


【▼メーカー名】
フィールドスリー(株)


【▼型番】
F304E3-BK-4TB



【▼商品パッケージ寸法】
幅×奥行き×高さcm



【▼商品重さ】
約36(W)×112(H)×187(D)mm


【▼商品の状態】
・新品未開封未使用品

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商品の説明

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